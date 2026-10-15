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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Memorandum sent to the Chief Minister and Chief Secretary to ensure compliance with the Supreme Court's order.

Maharajganj News: अनुदेशकों ने नियमितीकरण और एरियर भुगतान की मांग उठाई

Thu, 15 Oct 2026 02:14 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:14 AM IST
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Memorandum sent to the Chief Minister and Chief Secretary to ensure compliance with the Supreme Court's order.
महराजगंज। माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश की जिला इकाई की बैठक में अनुदेशकों के नियमितीकरण, एरियर भुगतान और सेवा अवधि 62 वर्ष करने की मांग उठाई गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजा गया।
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बुधवार को नगर के एक हॉल में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से जिला कार्यकारिणी का गठन करते हुए विभिन्न पदों पर पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद मुख्यमंत्री और अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा के नाम से जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया। समिति ने कहा कि अनुदेशक वर्ष 2013 से अल्प मानदेय पर कार्य कर रहे हैं। ऐसे में उनके हितों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।
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नरेंद्रनाथ जिलाध्यक्ष, बालकिशनु उपाध्यक्ष बने
समिति के प्रदेश अध्यक्ष राकेश पटेल के नेतृत्व में हुई बैठक में पूर्व जिलाध्यक्ष करुण पटेल को गोरखपुर मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जिलाध्यक्ष नरेंद्रनाथ त्रिपाठी, उपाध्यक्ष बालकिशुन प्रसाद व अब्दुल गफ्फार, कोषाध्यक्ष राजू वर्मा, मंत्री आदर्श मिश्रा व मनीष कुमार और जिला संगठन मंत्री जितेंद्र शर्मा को सर्वसम्मति से चुना गया। अन्य पदों के चयन की जिम्मेदारी मंडल अध्यक्ष को सौंपी गई।
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