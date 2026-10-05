Maharajganj News: सामान्य वर्ग से जुड़े मुद्दों पर संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने की चर्चा

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बैठक में अखिल क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री रणवीर सिंह ने ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के साथ धर्मग्रंथों के कथित अपमान और सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले मामलों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों पर समाज को जागरूक होकर अपनी आवाज उठानी चाहिए।बैठक में निर्णय लिया गया कि संगठन से जुड़े लोग किसी राजनीतिक दल या नेता के गुणगान अथवा आलोचना के बजाय मोर्चा की ओर से तय किए गए मुद्दों के आधार पर मतदान करेंगे। वक्ताओं ने संगठन को मजबूत करने और समाज से जुड़े मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाने पर भी जोर दिया।इस दौरान अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्नातक संघ के प्रदेश महामंत्री अभिषेक कुमार हर्षा, सूर्य प्रकाश चतुर्वेदी, महेंद्र प्रताप सिंह, रत्नेश पाठक, सुशील कुमार श्रीवास्तव, कुलदीप पांडेय, संजय मणि, कालिका सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, डॉ. वीरेंद्र त्रिपाठी और आचार्य भास्कर त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।