Maharajganj News: तहसील में शिविर लगा लेखपालों को क्रॉप कटिंग का दिया गया प्रशिक्षण

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सांख्यिकी अधिकारी भूपेंद्र गुप्ता ने बताया कि लेखपालों को अपने-अपने क्षेत्र में सर्वे कर कुछ गाटों का रैंडम चयन कर उसकी मानक के अनुरूप कटाई एवं उपज की एक रिपोर्ट तैयार करनी है। रिपोर्ट को पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। लेखपालों को प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि कार्य के दौरान किसी तरह के असमंजस व असुविधा की स्थिति का सामना न करना पड़े। साथ ही किसानों को भी सहूलियत मिल सके।इस दौरान तहसीलदार कर्ण सिंह, लेखपाल रमेश गुप्ता, राहुल शर्मा, जहीरूद्दीन खान, कृष्णगोपाल, मंजूर अली, सन्नी सहानी, अमित सिंह, चूड़ामणि, विनोद पटेल आदि मौजूद रहे।