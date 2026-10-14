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Maharajganj News: तहसील में शिविर लगा लेखपालों को क्रॉप कटिंग का दिया गया प्रशिक्षण

Wed, 14 Oct 2026 02:29 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:29 AM IST
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Lekhpals have been provided with training so that they do not face any confusion or inconvenience while performing their duties.
नौतनवा। तहसील सभागार में मंगलवार को प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्रीय लेखपालों को क्रॉप कटिंग एवं उसकी रिपोर्ट को पोर्टल पर अपडेट करने का प्रशिक्षण दिया गया।
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सांख्यिकी अधिकारी भूपेंद्र गुप्ता ने बताया कि लेखपालों को अपने-अपने क्षेत्र में सर्वे कर कुछ गाटों का रैंडम चयन कर उसकी मानक के अनुरूप कटाई एवं उपज की एक रिपोर्ट तैयार करनी है। रिपोर्ट को पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। लेखपालों को प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि कार्य के दौरान किसी तरह के असमंजस व असुविधा की स्थिति का सामना न करना पड़े। साथ ही किसानों को भी सहूलियत मिल सके।
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इस दौरान तहसीलदार कर्ण सिंह, लेखपाल रमेश गुप्ता, राहुल शर्मा, जहीरूद्दीन खान, कृष्णगोपाल, मंजूर अली, सन्नी सहानी, अमित सिंह, चूड़ामणि, विनोद पटेल आदि मौजूद रहे।
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