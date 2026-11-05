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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Large quantity of fireworks, including 20 sacks, seized; estimated value pegged at around Rs 10 lakh.

Maharajganj News: बिरयानी की दुकान में चल रहा था पटाखों का अवैध कारोबार, एक गिरफ्तार

Thu, 05 Nov 2026 02:21 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:21 AM IST
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Large quantity of fireworks, including 20 sacks, seized; estimated value pegged at around Rs 10 lakh.
परतावल। नगर पंचायत परतावल के बभनौली में बुधवार को बिरयानी की दुकान पर छापा मारकर पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए। मौके से एक युवक को गिरफ्तार किया गया। बरामद पटाखों की कीमत करीब 10 लाख रुपये बताई जा रही है।
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पुलिस के अनुसार, मुखबिर से सूचना मिली थी कि बभनौली स्थित एक बिरयानी की दुकान में अवैध रूप से पटाखे रखकर उनका कारोबार किया जा रहा है। इसके बाद थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार मिश्र के नेतृत्व में पुलिस टीम और तहसील प्रशासन ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। टीम में चौकी प्रभारी परतावल अनीश कुमार सिंह और तहसीलदार सदर पंकज शाही भी शामिल रहे।
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दुकान की तलाशी के दौरान 20 बोरियों, तीन झोलों और एक गत्ते में विभिन्न प्रकार के अवैध आतिशबाजी के पटाखे मिले। पुलिस ने मौके से सोनू चौबे पुत्र नगीना चौबे निवासी बरवा बाबू, थाना पिपराइच, गोरखपुर को गिरफ्तार कर लिया। बरामद पटाखों को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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इस संबंध में थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि बरामद पटाखों की कीमत करीब 10 लाख रुपये आंकी गई है। आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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