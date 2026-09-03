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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Keep expired medicines separate and have them destroyed in a timely manner.

Maharajganj News: एक्सपायरी दवाओं को अलग रखकर समय से कराएं नष्ट

Thu, 03 Sep 2026 02:18 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:18 AM IST
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Keep expired medicines separate and have them destroyed in a timely manner.
चार अक्तूबर को होगी जिला स्तरीय बैठक, व्यापारियों ने जताई सहमति
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महराजगंज। निचलौल कस्बे में बुधवार को केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की मासिक बैठक हुई। बैठक में कहा गया कि एक्सपायरी दवाओं को अलग करते हुए उसे नष्ट कराएं।
बैठक की अध्यक्षता कर रहे एसोसिएशन के अध्यक्ष शंभू लाल वर्मा ने कहा कि दवा दुकानों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। एक्सपायरी दवाओं को बिक्री वाली दवाओं से अलग कर सुरक्षित रखा जाए। इन्हें समय से नियमानुसार नष्ट कराया जाए या नॉट फॉर सेल का स्टीकर लगाया जाए। दवाओं के बिलों को क्रमवार फाइल में सुरक्षित रखने और बिक्री के समय कैश मेमो काटने की भी सलाह दी।
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बैठक में आगामी चार अक्टूबर को प्रस्तावित जिला स्तरीय बैठक पर भी चर्चा हुई, जिस पर व्यापारियों ने सहमति जताई। बैठक में एसोसिएशन के महामंत्री प्रदीप अग्रवाल, कोषाध्यक्ष जय प्रकाश कुशवाहा, उपाध्यक्ष कन्हैया प्रसाद मद्धेशिया, दीनदयाल गुप्त, ओमप्रकाश मिश्र, विद्यानिवास पांडेय, हिमांशु गुप्त, विजय कुमार, मोहित गुप्ता, अमित सिंह आदि मौजूद रहे।
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