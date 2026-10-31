Maharajganj News: दिनभर रुक-रुककर होती रही बारिश, जनजीवन प्रभावित

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खनुआ संवाद के अनुसार, भारत-नेपाल सीमा से सटे गांवों में भी चक्रवाती तूफान अर्नब का असर देखने को मिल रहा है। शुक्रवार सुबह से हो रही हल्की बारिश और तेज हवा के कारण कई स्थानों पर धान की खड़ी फसल खेतों में गिर गई। हरदीडाली, कैथवलिया उर्फ बरगदही, खनुआ, शेख फरेंदा, बरगदवा उर्फ गनवरिया और सुकरौली उर्फ अरघा गांवों में बारिश का असर दिखाई दे रहा है।हरदीडाली गांव के किसान रविंद्र की करीब 10 डिसमिल धान की फसल गिर गई है। वहीं, किसान सुनील, हिमांशु, हरिकेश, जयराम और हरिदर्शन यादव ने बताया कि खेतों में धान की फसल तैयार खड़ी है। बारिश और तेज हवा से फसल गिरने का डर बना हुआ है। यदि मौसम इसी तरह खराब रहा तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।परसामलिक संवाद के अनुसार, नौतनवां ब्लॉक क्षेत्र में बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इस समय धान की फसल पककर तैयार है और कई किसानों के खेतों में कटाई का काम चल रहा है। ऐसे में लगातार बारिश होने से कटाई प्रभावित होने के साथ ही फसल खराब होने की आशंका है।किसान जयकिशुन यादव, विजय कुमार चौरसिया, राजेश मद्धेशिया, जगरनाथ भारती, गोविंद, अकबर अली, महबूब अली, गतिराम साहनी, रामबचन यादव, रामबेलास यादव और जयप्रकाश सिंह ने बताया कि धान की कटाई का काम चल रहा था। इसी बीच बारिश शुरू होने से परेशानी बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि यदि बारिश का सिलसिला जारी रहा तो तैयार फसल को समेटना मुश्किल हो जाएगा।फसल की पैदावार प्रभावित होने के चिंताविकासखंड सिसवा की ग्राम सभाओं बेलभरिया, बगही और करमही में बारिश और तेज हवा के कारण तैयार धान की फसल खेतों में गिर गई। फसल गिरने से किसानों को पैदावार प्रभावित होने और आर्थिक नुकसान की चिंता सताने लगी है।प्रभावित किसानों प्रवीण पांडेय, अवनीश, दीनदयाल पांडेय, विजय मिश्रा, इलियास, अल्ताफ हुसैन और अशफाक हुसैन ने बताया कि धान की फसल तैयार होने के बाद अच्छी पैदावार की उम्मीद थी। बाजार में फसल बेचकर खेती की लागत निकालने की योजना थी, लेकिन मौसम की मार से उनकी मेहनत पर पानी फिर गया।किसानों के मुताबिक, बीज, खाद, सिंचाई, रोपाई और निराई-गुड़ाई समेत खेती के सभी कार्यों पर लगातार लागत बढ़ रही है। ऐसे में फसल तैयार होने के समय प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने पर लागत निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। इसका असर अगली फसल की तैयारी पर भी पड़ेगा। प्रभावित किसानों ने प्रशासन से खेतों का स्थलीय निरीक्षण कराकर फसल क्षति का आकलन कराने और उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है।