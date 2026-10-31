फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Delta Company emerged as the overall champion of CATC-175.

Maharajganj News: डेल्टा कंपनी बनी सीएटीसी-175 की ओवरऑल चैंपियन

Sat, 31 Oct 2026 02:44 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:44 AM IST
विज्ञापन
Delta Company emerged as the overall champion of CATC-175.
सिसवा बाजार। 102 यूपी बटालियन एनसीसी, गोरखपुर के तत्वावधान में गुरली में आयोजित सीएटीसी-175 (संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर) का समापन सैन्य परंपरा, अनुशासन और राष्ट्रसेवा के संकल्प के साथ हुआ। दस दिवसीय शिविर में कैडेटों ने अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, शारीरिक दक्षता, आपसी सहयोग और देशभक्ति की भावना से जुड़े विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया।
विज्ञापन

समापन समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेटों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान डेल्टा कंपनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया।
विज्ञापन

कार्यक्रम में 102 यूपी बटालियन एनसीसी, गोरखपुर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल जयशंकर चौधरी ने कैडेटों को संबोधित करते हुए कहा कि एनसीसी युवाओं के व्यक्तित्व निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम है। यह कैडेटों में अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना विकसित करता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल मिथुन मिश्रा ने कहा कि आज के कैडेट ही कल देश के जिम्मेदार नागरिक और राष्ट्र निर्माण के प्रमुख सहभागी बनेंगे। शिविर के दौरान सीखे गए अनुशासन और नेतृत्व के गुणों को दैनिक जीवन में अपनाकर कैडेट समाज और राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed