Maharajganj News: सोहगीबरवा के सिवानों में बढ़ रहा राजकीय पक्षी सारस का कुनबा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:42 AM IST
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:42 AM IST
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निचलौल। सोहगीबरवा वन्यजीव प्रभाग के निचलौल और मधवलिया रेंज के सिवानों में राजकीय पक्षी सारस का कुनबा बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। अनुकूल वातावरण और सुरक्षित प्रजनन स्थलों के चलते इस बार सारसों की संख्या में इजाफे की उम्मीद है। मधवलिया रेंज के दमकी गांव के सिवान में सारस का एक जोड़ा अपने नन्हें बच्चों के साथ खेतों में विचरण करता नजर आया। कुछ समय पहले इसी जोड़े ने खेत में घोंसला बनाकर अंडे दिए थे। अब अंडों से बच्चे निकलने के बाद नर और मादा सारस मिलकर उनकी देखभाल कर रहे हैं।
वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया (डब्ल्यूटीआई) की टीम भी क्षेत्र में सारसों के प्रजनन स्थलों और उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही है। डब्ल्यूटीआई के सदस्य अरशद हुसैन के अनुसार, पिछले वर्ष की गणना में इस क्षेत्र में करीब 375 सारस दर्ज किए गए थे। इस बार भी संख्या बढ़ने के संकेत मिले हैं, हालांकि अंतिम आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। कुछ घोंसलों की गणना और सत्यापन बाकी है। निगरानी के दौरान कई घोंसलों में दो से तीन अंडे मिले थे, जबकि अब कुछ स्थानों पर एक से दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं।
घोंसलों से निकलकर खेतों में पहुंचने लगे बच्चे
प्रजनन के अनुकूल मौसम के चलते इस वर्ष कई स्थानों पर सारसों के घोंसले दिखाई दिए। डब्ल्यूटीआई की टीम ने समय-समय पर अंडों और घोंसलों की निगरानी की। अब कई घोंसलों से बच्चे निकलकर खेतों में विचरण करने लगे हैं। धान की फसल पकने और कटाई शुरू होने के साथ इनके सामने खतरा भी बढ़ गया है। कटाई के दौरान घोंसलों और बच्चों को नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है। ऐसे में किसानों से खेतों में सारसों की मौजूदगी का ध्यान रखते हुए सावधानी बरतने की अपील की जा रही है।
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हाईटेंशन तारों से भी बना रहता है खतरा
अनुकूल वातावरण के बावजूद सारसों के संरक्षण में कई चुनौतियां हैं। अरशद हुसैन के अनुसार, क्षेत्र के खेतों से होकर गुजरने वाले हाईटेंशन बिजली के तार इनके लिए खतरा बने हुए हैं। उड़ान के दौरान तारों से टकराकर सारस घायल हो जाते हैं। कई बार करंट की चपेट में आने से उनकी मौत भी हो चुकी है। इसके अलावा कृषि कार्य, कीटनाशकों का इस्तेमाल और जलस्रोतों का सिकुड़ना भी इनके प्राकृतिक आवास को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने बताया कि नियमित निगरानी, प्रजनन स्थलों की पहचान और ग्रामीणों को जागरूक करना संरक्षण के लिए जरूरी है। किसानों और ग्रामीणों की सहभागिता से ही राजकीय पक्षी के सुरक्षित प्रजनन और संरक्षण को बढ़ावा मिल सकता है।
फोटो परिचय: मधवलिया रेंज के ग्रामसभा दमकी के सिवान में अपने नन्हें बच्चों के साथ विचरण करते राजकीय पक्षी सारस।
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वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया (डब्ल्यूटीआई) की टीम भी क्षेत्र में सारसों के प्रजनन स्थलों और उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही है। डब्ल्यूटीआई के सदस्य अरशद हुसैन के अनुसार, पिछले वर्ष की गणना में इस क्षेत्र में करीब 375 सारस दर्ज किए गए थे। इस बार भी संख्या बढ़ने के संकेत मिले हैं, हालांकि अंतिम आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। कुछ घोंसलों की गणना और सत्यापन बाकी है। निगरानी के दौरान कई घोंसलों में दो से तीन अंडे मिले थे, जबकि अब कुछ स्थानों पर एक से दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं।
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घोंसलों से निकलकर खेतों में पहुंचने लगे बच्चे
प्रजनन के अनुकूल मौसम के चलते इस वर्ष कई स्थानों पर सारसों के घोंसले दिखाई दिए। डब्ल्यूटीआई की टीम ने समय-समय पर अंडों और घोंसलों की निगरानी की। अब कई घोंसलों से बच्चे निकलकर खेतों में विचरण करने लगे हैं। धान की फसल पकने और कटाई शुरू होने के साथ इनके सामने खतरा भी बढ़ गया है। कटाई के दौरान घोंसलों और बच्चों को नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है। ऐसे में किसानों से खेतों में सारसों की मौजूदगी का ध्यान रखते हुए सावधानी बरतने की अपील की जा रही है।
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हाईटेंशन तारों से भी बना रहता है खतरा
अनुकूल वातावरण के बावजूद सारसों के संरक्षण में कई चुनौतियां हैं। अरशद हुसैन के अनुसार, क्षेत्र के खेतों से होकर गुजरने वाले हाईटेंशन बिजली के तार इनके लिए खतरा बने हुए हैं। उड़ान के दौरान तारों से टकराकर सारस घायल हो जाते हैं। कई बार करंट की चपेट में आने से उनकी मौत भी हो चुकी है। इसके अलावा कृषि कार्य, कीटनाशकों का इस्तेमाल और जलस्रोतों का सिकुड़ना भी इनके प्राकृतिक आवास को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने बताया कि नियमित निगरानी, प्रजनन स्थलों की पहचान और ग्रामीणों को जागरूक करना संरक्षण के लिए जरूरी है। किसानों और ग्रामीणों की सहभागिता से ही राजकीय पक्षी के सुरक्षित प्रजनन और संरक्षण को बढ़ावा मिल सकता है।
फोटो परिचय: मधवलिया रेंज के ग्रामसभा दमकी के सिवान में अपने नन्हें बच्चों के साथ विचरण करते राजकीय पक्षी सारस।