फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Inquiry ordered following complaints about road construction quality.

Maharajganj News: ईद मिलादुन्नबी पर निकाला जुलूस-ए-मोहम्मदी, दिया मोहब्बत का पैगाम

Thu, 27 Aug 2026 02:16 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:16 AM IST
विज्ञापन
Inquiry ordered following complaints about road construction quality.
बारह रविउल अव्वल के अवसर पर मनाया गया ईद मिलादुन्नबी का पर्व
विज्ञापन

तिरंगा और इस्लामी झंडों के साथ जुलूस-ए-मोहम्मदी निकालकर भाईचारे का दिया संदेश
निचलौल। स्थानीय नगर में बुधवार को बारह रविउल अव्वल के अवसर पर ईद मिलादुन्नबी का पर्व मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तिरंगा और इस्लामी झंडों के साथ जुलूस-ए-मोहम्मदी निकाला और लोगों को आपसी भाईचारे व मोहब्बत का संदेश दिया।
नगर के मुख्य बाजार स्थित अरबिया मजहरुल दारुल उलूम मदरसे से जुलूस निकाला गया। जुलूस मुख्य बाजार, थाना रोड, हॉस्पिटल गेट होते हुए मेन तिराहे पर पहुंचा। इसके बाद कटरा चौराहा होते हुए वापस मदरसे पहुंचकर जुलूस का समापन हुआ। जुलूस में मदरसे के छात्रों ने विभिन्न आकर्षक प्रस्तुतियां दीं। विभिन्न प्रकार की झांकियां भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहीं।
विज्ञापन

सीमावर्ती गांवों में भी निकला जुलूस
नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र के ग्रामसभा झुलनीपुर, बहुआर, मिश्रौलिया और बैठवलिया आदि गांवों में भी बारह रविउल अव्वल का पर्व धूमधाम से मनाया गया। मिश्रौलिया स्थित नूरी जामा मस्जिद पर मदरसे के छात्र-छात्राओं सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हुए। मौलाना परवेज अजीजी ने हजरत मोहम्मद साहब के बताए रास्ते पर चलने की अपील करते हुए देश और कौम के लिए दुआ कराई। इसके बाद जुलूस तेरह चार पुल होते हुए वापस नूरी जामा मस्जिद स्थित मदरसे पर पहुंचकर समाप्त हुआ। इस दौरान पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सतर्क रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed