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Maharajganj News: डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद, ग्रामीणों ने किया हंगामा

Wed, 14 Oct 2026 02:14 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:14 AM IST
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Incident in Nandana village, under the jurisdiction of Shyamdeurwa police station.
परतावल। श्यामदेउरवां थाना क्षेत्र के नंदना गांव में सोमवार की देर रात दुर्गा पूजा पंडाल में डीजे बजाने को लेकर विवाद हो गया। तेज आवाज में डीजे बजाने का विरोध करने पर आयोजन समिति के सदस्यों और एक ग्रामीण के बीच कहासुनी होने लगी। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया।
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जानकारी के अनुसार, नंदना गांव में वर्षों से दुर्गा प्रतिमा स्थापित कर पूजा-अर्चना की जाती है। इस बार भी गांव में पंडाल बनाकर पूजा का आयोजन किया गया है। पंडाल के बगल में वीरेंद्र पांडेय का मकान है। उनकी बहू को हृदय संबंधी समस्या है। ऐसे में उन्होंने नौ अक्तूबर को पुलिस को सूचना देकर पंडाल में डीजे बजाने पर रोक लगाने की मांग की थी।
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शिकायत के बाद पुलिस ने आयोजन समिति के सदस्यों से बातचीत की थी। समिति के लोगों ने लिखित आश्वासन दिया था कि पंडाल में डीजे नहीं बजाया जाएगा। पूजा के दौरान ऊंचाई पर स्पीकर हॉर्न लगाए जाएंगे और रात 10 बजे के बाद उन्हें भी बंद कर दिया जाएगा। आरोप है कि सोमवार की देर रात पूर्व में हुए समझौते की अनदेखी करते हुए पंडाल में तेज आवाज में डीजे बजाया जाने लगा। वीरेंद्र पांडेय ने इसका विरोध किया तो आयोजन समिति के सदस्यों से उनकी कहासुनी होने लगी।
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विवाद बढ़ने पर गांव में लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी महेंद्र कुमार मिश्र और चौकी प्रभारी कतरारी दीपक कुमार मिश्र पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांत कराया।

थाना प्रभारी महेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि पूर्व में हुए समझौते के अनुसार डीजे का प्रयोग नहीं किया जाना था। डीजे बजाए जाने को लेकर विवाद की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामला शांत करा दिया है।
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