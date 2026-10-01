Maharajganj News: नगर में आज

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- फरेंदा कस्बे के एक होटल में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की बैठक दोपहर 12 बजे से।

- कलक्ट्रेट परिसर में आजाद समाज पार्टी की ओर से डीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा पूर्वाह्न 11 बजे से।

- मुजुरी गांव में समाजवादी पार्टी की पीडीए जागरूकता बैठक अपराह्न 1 बजे से।

- फरेंदा क्षेत्र के श्रीनगर के इलाहाबास में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।

- कोहरगड्डी चौराहे पर कांग्रेस पार्टी की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे से।