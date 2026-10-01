Maharajganj News: बरगदही ने जीता कबड्डी का उद्घाटन मुकाबला

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रोमांचक मुकाबले में बरगदही की टीम ने जीत दर्ज किया। प्रतियोगिता का उद्धाटन ब्लॉक प्रमुख संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष रामप्रकाश सिंह ने किया।प्रतियोगिता का दूसरा मुकाबला शिवसहायपुर व सिंहपुर थरौली की टीम के बीच हुई। जिसमें शिवसहायपुर ने जीत दर्ज किया। तीसरा मुकाबला महुआरी व परिवर्तन की टीम के बीच खेला गया। जिसमें महुआरी की टीम जीत हासिल की।चौथा मुकाबला शरीफपुर व राजधानी की टीम के बीच खेला गया। जहां राजधानी की टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए रोमांचक जीत दर्ज किया।इस दौरान मुख्य अतिथि रामप्रकाश सिंह ने कहा कि खेल जीवन के बेहद उपयोगी है। प्रतियोगिता के आयोजक रामकेवल निषाद ने बताया कि प्रतियोगिता तीन दिनों तक चलेगा।प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला दो अक्टूबर को होगा। इस दौरान कुंज बिहारी, पप्पू यादव,दीपेंद्र सहानी,प्रदीप यादव, राजीव वर्मा, रवि सहानी, श्रवण वर्मा आदि लोग रहे।