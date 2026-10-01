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Maharajganj News: रेनकट से पक्की सड़क का आधा हिस्सा पोखरी में हो गया विलीन

Thu, 01 Oct 2026 02:32 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:32 AM IST
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Half of the paved road has been swallowed by the pond due to a washout.
नौतनवा के गांव छितरापार का मामला, संकरी हो चुकी सड़क से होकर गुजरना हो गया है जोखिम भरा
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अड्डा बाजार। विकासखंड नौतनवा के गांव छितरापार में पक्की सड़क का आधा हिस्सा रेन कट से पोखरी में विलीन हो गया। पोखरी के किनारे रास्ता इतना संकरा हो गया है कि उस पर गुजरना जोखिम को दावत देना है। हालत यह है कि वहां से होकर ट्रैक्टर भी बड़ी मुश्किल से निकल पा रहा है।

गांव निवासी राधेश्याम गौड़, शिव प्रसाद, सूर्यनारायण यादव, राकेश कुमार सिंह, राजेश कुमार सिंह, राजमान गुप्ता इत्यादि ने बताया कि यह पिच मार्ग उनके गांव से अड्डा-संपतिहा पीडब्ल्यूडी मुख्य मार्ग से जुड़ा है। यही ग्रामीणों के लिए प्रमुख मार्ग है। रेनकट से प्राथमिक विद्यालय के पास पोखरी में पिच मार्ग का आधा हिस्सा विलीन हो चुका है। नतीजतन सड़क इतनी सकरी हो गई है कि इधर से ट्रैक्टर भी ले जा पाना भी मुश्किल है।
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चार वर्ष पूर्व विभाग ने बोरियों में मिट्टी, बालू और कंकड़ इत्यादि भरकर इसका अस्थाई समाधान किया था। परंतु साल बीतते बीतते स्थिति जस की तस हो गई। सड़क के किनारे लगे बिजली के पोल अब पोखरी के बीच पानी में नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से सड़क दुरुस्त कर समस्या का स्थाई समाधान कराने की मांग की है। जिक्र करने पर अवर अभियंता आलोक रंजन ने बताया कि सड़क सुरक्षा के लिए दीवार बनाने और उस गांव से जुड़े दूसरे 500 मीटर पिच मार्ग की भी मरम्मत के लिए इस्टीमेट शासन को भेज दिया गया है।
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