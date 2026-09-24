Maharajganj News: नगर में आज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:59 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:59 AM IST
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- फरेंदा कस्बे में हड़हवा फाटक के पास गणेश प्रतिमा का विसर्जन शाम 4 बजे से।
- कलक्ट्रेट में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे दोपहर 12 बजे से।
- जिला उद्योग चौराहे पर सड़क जागरूकता कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
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- कलक्ट्रेट में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे दोपहर 12 बजे से।
- जिला उद्योग चौराहे पर सड़क जागरूकता कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।