Maharajganj News: हाईवे का सर्विस लेन बना तालाब, रास्ता बदल कर चल रहे राहगीर

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फरेंदा। गोरखपुर-सोनौली राजमार्ग उत्तरी बाई पास के समीप बना सर्विस लेन गड्ढे में तब्दील होने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। मजबूरी में लोग एक ही लेन से आवाजाही कर रहे हैं। सड़क पर बने गड्ढों में पानी भरने से राहगीरों की समस्या बढ़ गई है।राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तरी बाईपास स्थित पश्चिम लेन की हालत खराब हो गई है। सड़क बनाने वाली कंपनी पीएनसी की लापारवाही के कारण राहगीर दुर्घटना के शिकार हो रहे है। सड़क के बीच में जलभराव के कारण छात्रों व राहगीरों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के विनीत मणि, हीरा गुप्ता, डब्बू सिंह, राकेश, दिनेश व विनोद ने बताया कि सड़क बनाने वाली कंपनी की लापारवाही के कारण समस्याएं हो रही है।तीन दिनों के भीषण बरसात के बाद सड़क के बीच में जलभराव हो गया है। जिसमें गिरकर छात्र घायल हो रहे है। बरसात का पानी की निकासी ठीक न होने के कारण दुश्वारियां बढ़ रही है। लोग मजबूरी में रास्ता बदल कर एक ही लेन से आवाजाही कर रहे है। भारी वाहनों के आवाजाही के कारण दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। सड़क के बीच में गढढा होने से वाहन लेकर राहगीर गिर कर चोटिल हो रहे है।इस संबंध में एसडीएम प्रेमशंकर पांडेय ने बताया कि पानी निकासी की समस्या होने के कारण दिक्कत हो रही है। पीएनसी व नगर पंचायत को निर्देश दिया गया है कि सड़क को ठीक कर शीघ्र समस्या का समाधान करें।