आरोग्य मेला : 1540 मरीजों की जांच बुखार से पीड़ित 228 लोग पहुंचे

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मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुरेंद्र कुमार चौधरी ने पनियरा ब्लॉक के मौलागंज पीएचसी, सदर ब्लॉक के बागापार, फरेंदा ब्लॉक के लोक विद्यापीठ पीएचसी और लक्ष्मीपुर ब्लॉक के अड्डाबाजार पीएचसी का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं, दवा वितरण और कर्मचारियों की उपस्थिति की जानकारी ली। लक्ष्मीपुर के अड्डाबाजार स्थित न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सुबह 11:35 बजे प्रभारी चिकित्सक डॉ. सत्येंद्र कुमार मरीजों का इलाज करते मिले। उस समय तक 19 मरीजों की जांच हो चुकी थी। रानीपुर निवासी कृति सर्दी-जुकाम की दवा लेने पहुंचीं। रानीपुर टोला पांडेयपुर निवासी रामनौमी ने कई दिनों से हिचकी की समस्या बताई। वहीं शकुंतला ने खून की कमी और चलने में परेशानी की शिकायत की।डॉ. सत्येंद्र कुमार ने बताया कि केंद्र पर उनके अलावा डॉ. बालकेश्वर की तैनाती है, जो अवकाश पर हैं। लैब टेक्नीशियन अनुप सिंह, फार्मासिस्ट दिलीप कुमार अग्रहरी, चौकीदार दिलीप और एएनएम शरोज तैनात हैं। केंद्र पर बीडाल, मलेरिया, आरबीएस, स्कूटम और एचआईवी जांच के साथ प्रसव की सुविधा भी उपलब्ध है। रविवार को सर्दी-जुकाम, बुखार और दाद-खाज-खुजली के मरीज अधिक पहुंचे।दोपहर 12:10 बजे पीएचसी बभनौली माफी में फार्मासिस्ट नवीन कुमार जायसवाल मरीजों को देखते मिले। केंद्र पर तैनात चिकित्सक डॉ. श्रवण कुमार तिवारी मौजूद नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति के संबंध में मौके पर स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी। एएनएम निरमा यादव, वार्ड बॉय शिवा यादव और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उमेश सिंह मौजूद रहे। फार्मासिस्ट ने बताया कि तब तक 15 मरीजों की जांच की जा चुकी थी। इनमें सर्दी-जुकाम और बुखार के मरीज अधिक थे। फरेंदा क्षेत्र के लोक विद्यापीठ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दोपहर 12 बजे डॉ. प्रकाश कुमार मरीजों का उपचार करते मिले।