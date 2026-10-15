Maharajganj News: मांगों को लेकर बीसी सखियों ने सौंपा ज्ञापन

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ब्लॉक अध्यक्ष रिशा यादव ने बताया कि पिछले पांच वर्षों से शासनादेशों का अनुपालन नहीं हो रहा है। इससे उन्हें कामकाज में दिक्कतें आ रही हैं। शासन ने बीसी सखियों को चार हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय का आश्वासन दिया था। लेकिन कई सखियों को पूरा भुगतान नहीं मिला, कुछ का चार महीने का बकाया है। उन्होंने मनरेगा के भुगतान संबंधी कार्य बीसी सखियों से कराने और लैपटॉप उपलब्ध कराने की भी अपील की।सखियों ने चेतावनी दी कि एक माह में मांगें पूरी न होने पर जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान अनु गौतम, रूपम झा, पूजा मौर्य, केशवंती, मंदाकिनी, पूनम, गुड़िया यादव, रिंकी, पार्वती, अनिता, ज्योति कुशवाहा, कृपा, आरती और उषा मौजूद रहीं।