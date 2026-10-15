Maharajganj News: मांगों को लेकर बीसी सखियों ने सौंपा ज्ञापन
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:10 AM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:10 AM IST
विज्ञापन
महराजगंज। बीसी सखियों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी को पांच सूत्री ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मानदेय भुगतान, पहचान पत्र और पंचायत भवन में बैठने की व्यवस्था की मांग की।
ब्लॉक अध्यक्ष रिशा यादव ने बताया कि पिछले पांच वर्षों से शासनादेशों का अनुपालन नहीं हो रहा है। इससे उन्हें कामकाज में दिक्कतें आ रही हैं। शासन ने बीसी सखियों को चार हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय का आश्वासन दिया था। लेकिन कई सखियों को पूरा भुगतान नहीं मिला, कुछ का चार महीने का बकाया है। उन्होंने मनरेगा के भुगतान संबंधी कार्य बीसी सखियों से कराने और लैपटॉप उपलब्ध कराने की भी अपील की।
सखियों ने चेतावनी दी कि एक माह में मांगें पूरी न होने पर जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान अनु गौतम, रूपम झा, पूजा मौर्य, केशवंती, मंदाकिनी, पूनम, गुड़िया यादव, रिंकी, पार्वती, अनिता, ज्योति कुशवाहा, कृपा, आरती और उषा मौजूद रहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन
ब्लॉक अध्यक्ष रिशा यादव ने बताया कि पिछले पांच वर्षों से शासनादेशों का अनुपालन नहीं हो रहा है। इससे उन्हें कामकाज में दिक्कतें आ रही हैं। शासन ने बीसी सखियों को चार हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय का आश्वासन दिया था। लेकिन कई सखियों को पूरा भुगतान नहीं मिला, कुछ का चार महीने का बकाया है। उन्होंने मनरेगा के भुगतान संबंधी कार्य बीसी सखियों से कराने और लैपटॉप उपलब्ध कराने की भी अपील की।
विज्ञापन
सखियों ने चेतावनी दी कि एक माह में मांगें पूरी न होने पर जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान अनु गौतम, रूपम झा, पूजा मौर्य, केशवंती, मंदाकिनी, पूनम, गुड़िया यादव, रिंकी, पार्वती, अनिता, ज्योति कुशवाहा, कृपा, आरती और उषा मौजूद रहीं।
विज्ञापन