Maharajganj News: नेपाल सीमा पर छह लाख रुपये तस्करी के कपड़े बरामद

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सुरक्षा बल ने बरामद सामान को कब्जे में ले लिया है। आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। सशस्त्र पुलिस बल नेपाल की 27वीं बटालियन मुख्यालय रूपन्देही ने यह कार्रवाई की। इसमें सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय डांडा की संयुक्त टीम भी शामिल थी। विज्ञापन

टीम ने सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार निगरानी और जांच की। इसी दौरान अलग-अलग स्थानों से यह सामान बरामद हुआ। बरामद सामान की अनुमानित कीमत 5 लाख 95 हजार नेपाली रुपये आंकी गई है। डीएसपी कृष्ण कुमार भट्टराई ने बताया कि अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। बरामद सामान को भंसार कार्यालय को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है। सुरक्षा बल ने बरामद सामान को कब्जे में ले लिया है। आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। सशस्त्र पुलिस बल नेपाल की 27वीं बटालियन मुख्यालय रूपन्देही ने यह कार्रवाई की। इसमें सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय डांडा की संयुक्त टीम भी शामिल थी।टीम ने सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार निगरानी और जांच की। इसी दौरान अलग-अलग स्थानों से यह सामान बरामद हुआ। बरामद सामान की अनुमानित कीमत 5 लाख 95 हजार नेपाली रुपये आंकी गई है। डीएसपी कृष्ण कुमार भट्टराई ने बताया कि अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। बरामद सामान को भंसार कार्यालय को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है।

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सोनौली। भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी के खिलाफ अभियान चल रहा है। इसी क्रम में नेपाल की सशस्त्र पुलिस ने कार्रवाई की है। रूपनदेही जिले में करीब छह लाख रुपये मूल्य के कपड़े व अन्य सामान बरामद किए गए हैं। यह सामान भारत से अवैध तरीके से नेपाल लाया गया था। इसके लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं थे।