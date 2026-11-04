Maharajganj News: रैली में गईं डिपो की 30 बसें दो दिन यात्रियों की सांसत

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महराजगंज डिपो से कुल 76 बसों का संचालन विभिन्न रूटों पर होता है। दिवाली व छठ पर्व नजदीक होने से यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है, ऐसे में बसें कम होने से यात्रियों की मुसीबत बढ़ना तय है। डिपो से लॉन्ग रूट पर लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, वाराणसी, प्रयाग के अलावा धानी, फरेंदा, नौतनवा, सिसवा, निचलौल, ठूठीबारी रूटों पर भी संचालन करता है। प्रतिदिन हजारों यात्री इन बसों से सफर पूरा करते हैं।पर्व को लेकर पहले से ही बसों में भीड़ चल रही है। कई बसों में यात्रियों को खड़े होकर सफर करना पड़ रहा है। ऐसे में 30 बसें रैली में जाने से रूट प्रभावित होंगे।परिवहन निगम के अधिकारियों के अनुसार रैली के लिए शासन स्तर से बसों की मांग की गई थी। सभी डिपो से बसें भेजी गई हैं। महराजगंज से भी 30 बसें भेजी गई हैं। यह बसें दो दिन बाद लौटेंगी। तब तक बची हुई 46 बसों से ही काम चलाना पड़ेगा।