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Maharajganj News: रैली में गईं डिपो की 30 बसें दो दिन यात्रियों की सांसत

Wed, 04 Nov 2026 02:48 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:48 AM IST
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For the next two days, the entire burden of travel will rest on just 46 state transport buses.
महराजगंज। गोरखपुर की रैली के लिए जनपद से रोडवेज की 30 बसें मंगलवार देर शाम गोरखपुर रवाना हो गईं। अब अगले दो दिन तक सिर्फ 46 रोडवेज बसों पर ही यात्रा का दारोमदार होगा।
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महराजगंज डिपो से कुल 76 बसों का संचालन विभिन्न रूटों पर होता है। दिवाली व छठ पर्व नजदीक होने से यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है, ऐसे में बसें कम होने से यात्रियों की मुसीबत बढ़ना तय है। डिपो से लॉन्ग रूट पर लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, वाराणसी, प्रयाग के अलावा धानी, फरेंदा, नौतनवा, सिसवा, निचलौल, ठूठीबारी रूटों पर भी संचालन करता है। प्रतिदिन हजारों यात्री इन बसों से सफर पूरा करते हैं।
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पर्व को लेकर पहले से ही बसों में भीड़ चल रही है। कई बसों में यात्रियों को खड़े होकर सफर करना पड़ रहा है। ऐसे में 30 बसें रैली में जाने से रूट प्रभावित होंगे।
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परिवहन निगम के अधिकारियों के अनुसार रैली के लिए शासन स्तर से बसों की मांग की गई थी। सभी डिपो से बसें भेजी गई हैं। महराजगंज से भी 30 बसें भेजी गई हैं। यह बसें दो दिन बाद लौटेंगी। तब तक बची हुई 46 बसों से ही काम चलाना पड़ेगा।
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