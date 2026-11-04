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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Firecrackers worth approximately two lakh rupees seized; both accused are residents of Motihari, Bihar.

Maharajganj News: प्रतिबंधित पटाखों के साथ दो भारतीय गिरफ्तार

Wed, 04 Nov 2026 02:38 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:38 AM IST
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Firecrackers worth approximately two lakh rupees seized; both accused are residents of Motihari, Bihar.
सोनौली। नेपाल के चितवन जिले में पुलिस ने प्रतिबंधित पटाखों की तस्करी के आरोप में दो भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से करीब दो लाख रुपये मूल्य के विभिन्न प्रकार के पटाखे बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपी बिहार के मोतिहारी जिले के रहने वाले हैं।
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चितवन जिला पुलिस कार्यालय के एसपी रामेश्वर पौडेल के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 41 वर्षीय संजय शाह और 29 वर्षीय राज जायसवाल के रूप में हुई है। पुलिस ने संजय को कालिका के पदमपुर स्थित किराये के कमरे से, जबकि राज को भरतपुर के बहराघरे स्थित किराये के कमरे से गिरफ्तार किया।
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पुलिस दोनों आरोपियों से पटाखों की खरीद और आपूर्ति से जुड़े नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है। एसपी ने बताया कि छठ पर्व तक सुरक्षा जांच अभियान जारी रहेगा। इस दौरान पटाखों और विस्फोटक पदार्थों की आवाजाही पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।
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