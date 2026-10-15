Maharajganj News: चरित्र पर शक में पत्नी की गला दबाकर हत्या का आरोप, पति गिरफ्तार
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:05 AM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:05 AM IST
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सिंदुरिया। स्थानीय थाना क्षेत्र ग्रामसभा हरिहरपुर के टोला अकटहवा में बुधवार सुबह घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव मिला है। मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने चरित्र पर संदेह के चलते गला दबाकर हत्या किए जाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।
मृतका रीमा गिरी का मायका कुशीनगर जनपद के खड्डा थाना क्षेत्र के सिसवा गोपाल में है। उसका विवाह वर्ष 2012 में रविशंकर पुत्र रोशन सिंदुरिया थाना क्षेत्र के ग्रामसभा हरिहरपुर टोला अकटहवा के साथ हुआ था। मृतका के भाई जसवंत गिरी ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि रीमा के पति रविशंकर ने चरित्र पर संदेह के चलते उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इस मामले में सिंदुरिया पुलिस ने तहरीर के आधार पर बीएनएस की धारा 103 (1) में प्राथमिकी दर्ज की है।
परिजन के अनुसार, मंगलवार देर रात करीब तीन बजे पति-पत्नी के बीच घर में ही विवाद हुआ था। जिसकी जानकारी मृतका की बड़ी बेटी खुशी (15) ने दी। रीमा के तीन बच्चे खुशी (15), परी (10) और गुलशन (11) हैं। मां की मौत से तीनों बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस के मुताबिक, मामले की विवेचना के दौरान आरोपी रविशंकर (37) पुत्र रोशन को हरिहरपुर टोला मोतीपुर स्थित नहर फाटक के पास से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
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थानाध्यक्ष अनूप तिवारी ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस प्रकरण की विवेचना कर रही है। महिला की मौत के कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विवेचना के तथ्यों के आधार पर होगी। शांति व्यवस्था कायम है।
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मृतका रीमा गिरी का मायका कुशीनगर जनपद के खड्डा थाना क्षेत्र के सिसवा गोपाल में है। उसका विवाह वर्ष 2012 में रविशंकर पुत्र रोशन सिंदुरिया थाना क्षेत्र के ग्रामसभा हरिहरपुर टोला अकटहवा के साथ हुआ था। मृतका के भाई जसवंत गिरी ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि रीमा के पति रविशंकर ने चरित्र पर संदेह के चलते उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इस मामले में सिंदुरिया पुलिस ने तहरीर के आधार पर बीएनएस की धारा 103 (1) में प्राथमिकी दर्ज की है।
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परिजन के अनुसार, मंगलवार देर रात करीब तीन बजे पति-पत्नी के बीच घर में ही विवाद हुआ था। जिसकी जानकारी मृतका की बड़ी बेटी खुशी (15) ने दी। रीमा के तीन बच्चे खुशी (15), परी (10) और गुलशन (11) हैं। मां की मौत से तीनों बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस के मुताबिक, मामले की विवेचना के दौरान आरोपी रविशंकर (37) पुत्र रोशन को हरिहरपुर टोला मोतीपुर स्थित नहर फाटक के पास से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
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थानाध्यक्ष अनूप तिवारी ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस प्रकरण की विवेचना कर रही है। महिला की मौत के कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विवेचना के तथ्यों के आधार पर होगी। शांति व्यवस्था कायम है।