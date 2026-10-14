Maharajganj News: अंडरपास पुलिया बनवाने की मांग, ग्रामीणों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

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गोरख सिंह ने बताया कि भुवना गांव से निकलने वाला संपर्क मार्ग घघरुआ, खदेशर और बसंतपुर मार्ग को जोड़ता है। इस रास्ते से ग्रामीणों के साथ किसान भी आवागमन करते हैं। नई रेललाइन बनने के कारण रास्ते पर अंडरपास पुलिया नहीं होने से किसानों को अपनी कृषि भूमि तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। इससे खेती के विभिन्न कार्य करने में परेशानी उठानी पड़ रही है।सागर सिंह ने कहा कि किसानों की समस्या को देखते हुए संबंधित स्थान का निरीक्षण कराया जाए और अंडरपास पुलिया के निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। पुलिया बनने से किसानों को खेतों तक पहुंचने में सहूलियत मिलेगी। साथ ही, ग्रामीणों का आवागमन भी सुगम होगा। इस मौके पर रामासागर सिंह, आशिक अली, मोहन साहनी, राजेंद्र यादव आदि मौजूद रहे।