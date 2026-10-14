फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Farmers face difficulty reaching their fields due to the absence of a culvert on the new railway line.

Maharajganj News: अंडरपास पुलिया बनवाने की मांग, ग्रामीणों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

Wed, 14 Oct 2026 02:20 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:20 AM IST
विज्ञापन
Farmers face difficulty reaching their fields due to the absence of a culvert on the new railway line.
महराजगंज। घुघली क्षेत्र में बन रही नई रेललाइन पर अंडरपास पुलिया के निर्माण की मांग को लेकर मंगलवार को भुवना गांव के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को प्रार्थनापत्र सौंपा। ग्रामीणों ने कहा कि पुलिया नहीं होने से किसानों को अपने खेतों तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। इससे खेती-किसानी के कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
विज्ञापन


गोरख सिंह ने बताया कि भुवना गांव से निकलने वाला संपर्क मार्ग घघरुआ, खदेशर और बसंतपुर मार्ग को जोड़ता है। इस रास्ते से ग्रामीणों के साथ किसान भी आवागमन करते हैं। नई रेललाइन बनने के कारण रास्ते पर अंडरपास पुलिया नहीं होने से किसानों को अपनी कृषि भूमि तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। इससे खेती के विभिन्न कार्य करने में परेशानी उठानी पड़ रही है।
विज्ञापन

सागर सिंह ने कहा कि किसानों की समस्या को देखते हुए संबंधित स्थान का निरीक्षण कराया जाए और अंडरपास पुलिया के निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। पुलिया बनने से किसानों को खेतों तक पहुंचने में सहूलियत मिलेगी। साथ ही, ग्रामीणों का आवागमन भी सुगम होगा। इस मौके पर रामासागर सिंह, आशिक अली, मोहन साहनी, राजेंद्र यादव आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed