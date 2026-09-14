Maharajganj News: बाइक की टक्कर से घायल बुजुर्ग की मौत, प्राथमिकी

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अमजद ने बताया दो सितंबर की सुबह करीब सात बजे उसके पिता इन्सान साइकिल से केएमसी अस्पताल की ओर जा रहे थे। जैसे ही वह अस्पताल के सामने पहुंचे, पीछे से तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रहे बाइक सवार ने उनकी साइकिल में टक्कर मार दी। हादसे में इन्सान सड़क पर गिर गए और उनके सिर में गंभीर चोट आई। दुर्घटना में साइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई।परिजन गंभीर हालत में इन्सान को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। परिजन उन्हें गोरखपुर लेकर जा रहे थे, रास्ते में उनकी मौत हो गई।सदर कोतवाल निर्भय सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।