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Maharajganj News: मंडलीय ट्रायल में जिले की बेटियों का दबदबा

Sat, 24 Oct 2026 02:15 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:15 AM IST
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Eight players from Maharajganj district have been selected for the Gorakhpur division team for the state-level competition.
महराजगंज। मंडलीय चयन ट्रायल में जिले की बालिकाओं ने शानदार प्रदर्शन किया है। गोरखपुर मंडल की फुटबॉल टीम के लिए चयनित 16 खिलाड़ियों में आठ महराजगंज के सदर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राएं हैं। ये सभी जौनपुर में आयोजित राज्य स्तरीय बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता में मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगी।
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शुक्रवार को गोरखपुर में आयोजित ट्रायल में मंडलीय ट्रायल में बालिकाओं ने हिस्सा लिया। चयनित खिलाड़ियों में महराजगंज की आठ, गोरखपुर की सात और देवरिया की एक बालिका शामिल है। कुशीनगर की किसी भी खिलाड़ी का चयन नहीं हुआ।
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स्टेडियम कोच अमित कुमार कन्नौजिया ने बताया कि चयनित बालिकाओं में नीतू, मानसी, अंशु विश्वकर्मा, रितिका, निर्जला, सुनैना, अंजलि और सृष्टि शामिल हैं।
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