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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   During the rainy season, waterlogging has caused roads in many places to break down and turn into potholes.

Maharajganj News: वर्षों से सड़क क्षतिग्रस्त, हादसे का खतरा

Tue, 20 Oct 2026 02:52 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:52 AM IST
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During the rainy season, waterlogging has caused roads in many places to break down and turn into potholes.
खुटहां बाजार। सदर ब्लॉक के ग्राम सभा सराय खुटहां से सेमरहना-बड़हरा जाने वाली सड़क वर्षों से काफी क्षतिग्रस्त है। सड़क की मरम्मत नहीं कराए जाने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। बावजूद इसके जिम्मेदार मौन हैं।
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जानकारी के अनुसार सराय खुटहां से बड़हरा गांव जाने वाली सड़क लगभग एक किलोमीटर जब से बनी है तब से उसकी मरम्मत न होने से और वर्षा के मौसम में जलभराव होने से कई जगह सड़क टूट कर गड्ढों में तब्दील हो गई है। जिससे दुर्घटना की आशंका बनी हुई है।
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स्थानीय अलाउद्दीन, धर्मेंद्र, मोहन पासवान, फूल बदन, रहमतुल्लाह ने बताया कि इस मार्ग पर रोजाना सैकड़ों की संख्या में साइकिल, बाइक, चार पहिया वाहन, पैदल राहगीर और छात्र आते-जाते हैं। आए दिन यहां छोटी-मोटी दुर्घटनाएं हो रही हैं।
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इस संबंध में प्रांतीय लोक निर्माण खंड के जेई मोहम्मद उमर ने बताया कि कार्य योजना में भेजा गया है। शीघ्र ही उसकी मरम्मत करा दी जाएगी।
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