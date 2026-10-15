Maharajganj News: खतरे में आस्था का पंडाल, ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार

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में हर पंडाल को बिजली के तारों से सुरक्षित दूरी पर बनाने, अग्निशमन यंत्र, बालू भरे बोरे और पानी की व्यवस्था के निर्देश दिए थे। धरातल पर इसका पालन नाम मात्र ही दिख रहा है। बुधवार को संवाद न्यूज एजेंसी टीम की पड़ताल में पाया गया कि अधिकांश पंडालों में सुरक्षा के नाम पर दिखावे के लिए चार-पांच पानी भरी बाल्टियां और एक-दो बोरे में बालू भरकर रखी गई है। अग्निशमन यंत्र (सिलिंडर) किसी भी पंडाल में नहीं मिला।यह स्थिति तब है, जब हर पंडाल में विद्युत झालरों, साउंड सिस्टम और कंबलों-कपड़ों की सजावट है, जो आग लगने की स्थिति में तेजी से आग पकड़ सकती है। आस्था के पंडालों को सबसे बड़ा खतरा बिजली के तारों से है। फरेंदा मिल गेट, परतावल कस्बा, नौतनवां नगर, ठूठीबारी, संपतिहा सहित ग्रामीण क्षेत्रों के कई पंडाल सीधे हाईटेंशन और एलटी लाइन के नीचे या उसके इर्द-गिर्द सजाए गए हैं। कहीं बांस-बल्लियां तारों को छू रही हैं, तो कहीं लोहे के एंगल तारों के बेहद करीब हैं। सप्तमी से पट खुलते ही इन पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। ऐसे में जरा सी चूक बड़ी दुर्घटना को दावत दे सकती है।नियमों के अनुसार पंडाल में प्रवेश और निकास के दो अलग-अलग द्वार, सीसीटीवी, फायर सिलिंडर, प्राथमिक उपचार किट और साफ-सफाई का इंतजाम होना चाहिए। साथ ही विद्युत विभाग से अस्थायी कनेक्शन लेना अनिवार्य है, लेकिन अधिकांश जगहों पर कटिया फंसाकर बिजली जलाई जा रही है। इससे शॉर्ट सर्किट का खतरा बना हुआ है।डाल में फिलहाल भीड़ कम है, लेकिन सप्तमी, अष्टमी और नवमी पर भीड़ काफी बढ़ जाती है। फायर सेफ्टी के लिए बाल्टियों में पानी और बोरियों में बालू भरकर रखा गया है। संपतिहा चौकी पुलिस रोज निगरानी करने आती है। बताए गए सभी नियमों का हम पालन कर रहे हैं।