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Maharajganj News: मतदाता पुनरीक्षण में सुस्ती पर डीएम नाराज

Sun, 25 Oct 2026 01:27 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:27 AM IST
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DM expresses displeasure over sluggishness in voter revision process
महराजगंज। जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने शनिवार को निचलौल स्थित प्राथमिक विद्यालय में बने तीन मतदान बूथों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान फॉर्म-06 के माध्यम से नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए अब तक केवल 20 आवेदन मिलने पर उन्होंने असंतोष जताया।
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डीएम ने गांवों और शहरी वार्डों में अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। उन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं और नवविवाहित महिलाओं के पंजीकरण पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। साथ ही उपजिलाधिकारी अवनीश त्रिपाठी को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) अभियान की नियमित निगरानी करने और कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा कराने को कहा।
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प्राथमिक विद्यालय निचलौल के बूथ संख्या 140 पर 845 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 446 पुरुष और 399 महिलाएं हैं। यहां फॉर्म-06 के नौ आवेदन मिले। बूथ संख्या 141 पर 573 मतदाता हैं, जिनमें 284 पुरुष और 289 महिलाएं शामिल हैं। यहां चार आवेदन मिले। बूथ संख्या 142 पर 896 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 476 पुरुष और 420 महिलाएं हैं। यहां सात आवेदन प्राप्त हुए। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार अमित सिंह भी मौजूद रहे।
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