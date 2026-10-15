Maharajganj News: किशोरी ने चाकू मारकर किया मां-बेटी को घायल

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घायल लड़की की मां गीता ने तहरीर में कहा है कि गांव निवासिनी सलोनी नामक लड़की उसकी पुत्री दिव्या को देखकर हमेशा व्यंग्य करती रहती थी। सोमवार को दिव्या दुकान पर कुछ सामान लेने जा रही थी। इसी बीच सलोनी उसे देखकर फिर व्यंग्य करने लगी। विरोध करने पर उसे बुरी तरह से मारने-पीटने लगी। सूचना मिलने पर वह दौड़ कर मौके पर पहुंची और दोनों को छुड़ाया। इसी बीच सलोनी भागकर घर के अंदर गई और सब्जी काटने वाला चाकू लाकर मां-बेटी दोनों को मारकर घायल कर दिया।इस संबंध में एसओ कुंवर गौरव सिंह ने बताया कि मामले में नामजद तहरीर पर सलोनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।