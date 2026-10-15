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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Dispute arises over objection to sarcasm; FIR registered.

Maharajganj News: किशोरी ने चाकू मारकर किया मां-बेटी को घायल

Thu, 15 Oct 2026 02:06 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:06 AM IST
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Dispute arises over objection to sarcasm; FIR registered.
महराजगंज। पनियरा थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत मंसूरगंज के बरई टोला में एक 13 वर्षीया किशोरी और उसकी मां को गांव की ही एक अन्य किशोरी ने चाकू मारकर घायल कर दिया। मामले में घायल किशोरी की मां की तहरीर पर पुलिस ने बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की है।
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घायल लड़की की मां गीता ने तहरीर में कहा है कि गांव निवासिनी सलोनी नामक लड़की उसकी पुत्री दिव्या को देखकर हमेशा व्यंग्य करती रहती थी। सोमवार को दिव्या दुकान पर कुछ सामान लेने जा रही थी। इसी बीच सलोनी उसे देखकर फिर व्यंग्य करने लगी। विरोध करने पर उसे बुरी तरह से मारने-पीटने लगी। सूचना मिलने पर वह दौड़ कर मौके पर पहुंची और दोनों को छुड़ाया। इसी बीच सलोनी भागकर घर के अंदर गई और सब्जी काटने वाला चाकू लाकर मां-बेटी दोनों को मारकर घायल कर दिया।
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इस संबंध में एसओ कुंवर गौरव सिंह ने बताया कि मामले में नामजद तहरीर पर सलोनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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