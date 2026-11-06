Maharajganj News: धनतेरस आज, ग्राहकों की अगवानी को बाजार तैयार

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सराफा व्यापारी राजकुमार वर्मा ने बताया कि धनतेरस पर महराजगंज में चांदी का भाव करीब 1.97 लाख रुपये प्रति किलोग्राम और सोने का भाव 1.48 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम है। सोने-चांदी के सिक्के, बिस्कुट, लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां, चांदी के बर्तन और आभूषणों की मांग अधिक है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकानों पर विशेष ऑफर भी दिए जा रहे हैं।बर्तन बाजार में भी रौनकधनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा के चलते बाजार में पीतल, तांबा और स्टील के बर्तनों की मांग है। पीतल के बर्तन करीब 1,200 रुपये और स्टील के बर्तन 300 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिक रहे हैं। वहीं, तांबे के बर्तनों की कीमत 1,100 से 1,300 रुपये प्रति किलोग्राम तक है। दुकानदारों ने ग्राहकों के लिए नए डिजाइन के बर्तन मंगाए हैं।इलेक्ट्रॉनिक सामान पर 30 प्रतिशत तक छूटइलेक्ट्रॉनिक कारोबारी अमित वर्मा ने बताया कि ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न उत्पादों पर विशेष छूट दी जा रही है। फ्रिज, टीवी, वाशिंग मशीन, कूलर, मिक्सर और मोबाइल पर 10 से 30 प्रतिशत तक की छूट उपलब्ध है। धनतेरस पर इन सामानों की खरीदारी को लेकर व्यापारियों को अच्छी बिक्री की उम्मीद है।पूजा सामग्री और सजावटी सामान की मांगपूजा सामग्री और सजावट की दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ जुटने की संभावना है। बाजार में फूल झाड़ू 50 से 150 रुपये और बेंत की झाड़ू 45 से 75 रुपये प्रति नग बिक रही है। रंग-बिरंगी लाइट और झालरें 70 से 150 रुपये तक उपलब्ध हैं। मिट्टी के दीये, लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां, धूप, कपूर, रोली और फूल-मालाओं की दुकानें भी सज गई हैं।शहर के मुख्य बाजार, शास्त्री चौक, स्टेशन रोड, नौतनवां रोड समेत कस्बों के बाजारों में दुकानदारों ने झालरों और रंगीन लाइटों से प्रतिष्ठानों को सजाया है। बाजारों में भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी है।शाम 6:02 से 7:57 बजे तक खरीदारी का शुभ मुहूर्तज्योतिषाचार्य पं. विंध्यवासिनी पांडेय के अनुसार, धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 बजे से रात 7:57 बजे तक रहेगा। व्यापारियों को उम्मीद है कि शुभ मुहूर्त में बड़ी संख्या में ग्राहक बाजार पहुंचेंगे।