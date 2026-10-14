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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Demand for the construction of a forest road from Mohanapur Dhala to Singhpur Tharauli in the area.

Maharajganj News: सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद कर ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

Wed, 14 Oct 2026 02:21 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:21 AM IST
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Demand for the construction of a forest road from Mohanapur Dhala to Singhpur Tharauli in the area.
नौतनवा। तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा सिंहपुर थरौली के ग्रामीणों ने मंगलवार को नौतनवा तहसील में एसडीएम को पत्र सौंपकर गांव की सड़क बनवाने की मांग की है। वहीं मांग पूरी न होने पर ग्रामीणों ने चुनाव में मतदान का बहिष्कार कर देने की चेतावनी भी दिया है।
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ग्रामीण रविकांत, नागेंद्र शुक्ला, मिथलेश कुमार, इरफान अहमद, गजेंद्र नाथ पांडेय, राधेश्याम, नागेंद्र यादव, मकसूद आलम, रमेश यादव, उग्रसेन चौधरी, घनश्याम गुप्ता आदि ग्रामीणों का कहना था कि मोहनापुर ढाला से गांव को जाने वाली सिंहपुर थरौली मार्ग वर्षों से कच्ची अवस्था में ही है। जिसके कारण ग्रामीणों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक परेशानी बरसात के समय में झेलनी पड़ रही है।
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उनका कहना है कि लंबे समय से उक्त सड़क का निर्माण कराने की मांग भी उठाई जा रही है। वर्तमान में ग्रामीण गांव में बैनर लगाकर सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद कर आंदोलन भी कर रहे हैं लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं की गई। इसी क्रम में मंगलवार को ग्रामीणों ने एसडीएम को भी पत्र सौंपकर गांव की सड़क बनवाने की मांग की।
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एसडीएम कुणाल का कहना है कि ग्रामीणों की ओर से पत्र प्राप्त हुआ है। समस्या के समाधान को लेकर आवश्यक प्रयास किए जाएंगे।
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