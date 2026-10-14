Maharajganj News: सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद कर ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

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ग्रामीण रविकांत, नागेंद्र शुक्ला, मिथलेश कुमार, इरफान अहमद, गजेंद्र नाथ पांडेय, राधेश्याम, नागेंद्र यादव, मकसूद आलम, रमेश यादव, उग्रसेन चौधरी, घनश्याम गुप्ता आदि ग्रामीणों का कहना था कि मोहनापुर ढाला से गांव को जाने वाली सिंहपुर थरौली मार्ग वर्षों से कच्ची अवस्था में ही है। जिसके कारण ग्रामीणों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक परेशानी बरसात के समय में झेलनी पड़ रही है।उनका कहना है कि लंबे समय से उक्त सड़क का निर्माण कराने की मांग भी उठाई जा रही है। वर्तमान में ग्रामीण गांव में बैनर लगाकर सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद कर आंदोलन भी कर रहे हैं लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं की गई। इसी क्रम में मंगलवार को ग्रामीणों ने एसडीएम को भी पत्र सौंपकर गांव की सड़क बनवाने की मांग की।एसडीएम कुणाल का कहना है कि ग्रामीणों की ओर से पत्र प्राप्त हुआ है। समस्या के समाधान को लेकर आवश्यक प्रयास किए जाएंगे।