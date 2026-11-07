Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   'Deepotsav' held at the Mandi Committee; three farmers receive cheques for financial assistance.

Maharajganj News: मंडी समिति में दीपोत्सव, तीन किसानों को मिले आर्थिक सहायता के चेक

Sat, 07 Nov 2026 02:20 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:20 AM IST
विज्ञापन
'Deepotsav' held at the Mandi Committee; three farmers receive cheques for financial assistance.
निचलौल। मंडी समिति गड़ौरा में शुक्रवार को दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों, व्यापारियों और सफाईकर्मियों के योगदान को सम्मानित किया गया। दीपों की रोशनी से जगमगाए मंडी परिसर में नगर पंचायत अध्यक्ष शिवनाथ मद्धेशिया ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
विज्ञापन

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकांड दुर्घटना योजना के तहत तीन किसानों वीरेंद्र, रामा और केशव को आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए गए। वहीं, मंडी में बेहतर योगदान और उत्कृष्ट करदाता के रूप में जगरनाथ गुप्ता और छोटेलाल जायसवाल को सम्मानित किया गया।
विज्ञापन

उन्नत खेती अपनाने और अन्य किसानों को जागरूक करने के लिए हरदेव वर्मा और मिथिलेश दुबे को उत्कृष्ट कृषक सम्मान दिया गया। वहीं, मंडी परिसर को स्वच्छ रखने में योगदान देने वाले सफाईकर्मी राजकुमार को भी सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

नगर पंचायत अध्यक्ष शिवनाथ मद्धेशिया ने कहा कि कृषि और व्यापार एक-दूसरे के पूरक हैं। किसानों की मेहनत से ही बाजार और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। ऐसे आयोजनों से किसानों और व्यापारियों का मनोबल बढ़ता है तथा उन्हें बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है।

इस अवसर पर मंडी सचिव विनोद कुमार शर्मा, मंडी निरीक्षक श्यामनंदन साहनी, प्रधान लिपिक बीना यादव, सुमन गुप्ता, वंशीलाल और संदीप कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed