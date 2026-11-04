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Maharajganj News: रंग-बिरंगी झालरों से जगमगाएंगे घर, बाजार में बढ़ी मांग

Wed, 04 Nov 2026 02:42 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:42 AM IST
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Customers are showing a preference for color-changing, curtain-like decorative fringes.
महराजगंज। दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। घरों और प्रतिष्ठानों को रोशनी से सजाने के लिए लोग रंग-बिरंगी इलेक्ट्रॉनिक झालरों की खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में इस बार कई तरह की आकर्षक एलईडी झालरें उपलब्ध हैं। इनमें रंग बदलने वाली, पर्दे जैसी झालरों को ग्राहक खूब पसंद कर रहे हैं।
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दिवाली पर घरों, दुकानों और मंदिरों को सजाने के लिए लोग पारंपरिक दीपों के साथ इलेक्ट्रॉनिक झालरों को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। बाजार में 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की झालरें उपलब्ध हैं। दुकानों पर झालरों की खरीदारी के लिए लोगों की आवाजाही भी बढ़ने लगी है। कम कीमत से लेकर आकर्षक डिजाइन वाली झालरों के विकल्प होने से हर वर्ग के ग्राहक अपनी पसंद और बजट के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। खासकर रंग बदलने वाली झालरों की मांग अधिक देखी जा रही है।
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शास्त्री नगर स्थित इलेक्ट्रॉनिक सामान के व्यापारी विमल पटेल ने बताया कि दिवाली को देखते हुए 50 से 500 रुपये तक की एलईडी झालरों का स्टॉक रखा गया है। ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार छोटी-बड़ी झालरें खरीद रहे हैं। वहीं कारोबारी सुमित वर्मा ने बताया कि रंग बदलने वाली झालरों की कीमत 100 से 300 रुपये तक है। इन झालरों को ग्राहक काफी पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा पर्दे जैसी झालरों की भी मांग है।
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व्यापारियों को उम्मीद है कि दिवाली नजदीक आने के साथ ही झालरों की बिक्री में और तेजी आएगी। त्योहार को लेकर बाजार में सजावट के सामान की खरीदारी का सिलसिला शुरू हो गया है।
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