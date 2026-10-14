Maharajganj News: गोरखपुर ओवरऑल चैंपियन, मेजबान महराजगंज को दूसरा स्थान

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तीन दिवसीय प्रतियोगिता में गोरखपुर मंडल के चार जिलों के खिलाड़ियों ने दम दिखाया। सबसे अंत में अंडर-17 बालिका वर्ग की चार गुणा 100 मीटर रिले रेस हुई। इसमें देवरिया प्रथम, गोरखपुर द्वितीय और महराजगंज तृतीय रहा। अंडर-17 बालिका 100 मीटर दौड़ में महराजगंज की अर्पिता प्रथम, देवरिया द्वितीय और महराजगंज की लक्ष्मी तृतीय स्थान पर रहीं। विजेताओं को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।समापन समारोह के मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी महेन्द्र कुमार सिंह रहे। विशिष्ट अतिथि अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ और जिला विद्यालय निरीक्षक राम नगीना भारती रहे। अध्यक्षता विद्यालय के निदेशक डॉ. बलराम भट्ट ने व संयोजन प्रधानाचार्य धनंजय सिंह ने किया। समारोह का शुभारंभ कामिनी यादव और विंध्यवासिनी यादव के स्वागत गीत से हुआ। श्रेया शर्मा ने देवी गीत प्रस्तुत किया।क्रीड़ा प्रभारी अभिषेक पांडेय के निर्देशन में आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए व्यायाम शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुकुंदपुर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. बृजेश पांडेय, महराजगंज इंटर कॉलेज के डॉ. सुजीत चौधरी आदि प्रधानाचार्य मौजूद रहे।