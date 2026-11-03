Maharajganj News: अनपैक्ड मिठाइयों की एक्सपायरी डेट नहीं लिख रहे दुकानदार

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शासन की ओर से अनपैक्ड मिठाइयों की एक्सपायरी डेट और निर्माण तिथि का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बावजूद जनपद मुख्यालय की कुछ नामचीन दुकानों को छोड़कर कहीं अनुपालन नहीं दिख रहा है। ग्रामीण हिस्सों में तो ऐसा कोई नियम भी है इसकी जानकारी ही नहीं।खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के नए निर्देश के अनुसार अब हर ट्रे या कंटेनर पर मिठाई का नाम, कब बनी और कब तक खाने योग्य है, इसकी जानकारी लिखनी होगी। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को बासी और खराब मिठाई सेवन से बचाना है। खाद्य वस्तुओं का नमूना लेने की कार्रवाई हर त्योहार की तरह दिवाली में भी विभाग शुरू कर चुका है लेकिन नियमों के अनुपालन कराने की फिक्र नहीं है।खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत अनपैक्ड मिठाइयों के लिए अधिकतम शेल्फ लाइफ तय की गई है। ज्यादातर दूध से बनी मिठाइयों की एक्सपायरी एक सप्ताह के भीतर है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई विक्रेता एक्सपायरी डेट नहीं लिखता है तो उस पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना और लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई का प्रावधान है।वित्तीय सत्र 2025-26 में अप्रैल से मार्च तक 97 वाद दायर किए गए थे। उनमें से 93 में फैसला हो चुका है। कुल 5.11 लाख का जुर्माना वसूला गया। पिछले डेढ़ वर्ष में यानी अप्रैल 2025 से 31 अक्तूबर 2026 तक कुल 119 वाद दायर किए गए। इनमें से दोषी मिले लोगों से 15.81 लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। बीते 15 से 31 अक्तूबर तक जनपद में 205 मिठाई व अन्य खाद्य वस्तुओं के लिए नमूने संकलित किए गए। प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट आने का इंतजार है।दिवाली पर बिना एक्सपायरी डेट की मिठाई बेचना ग्राहकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। खाद्य विभाग का नियम अच्छा है, लेकिन इसका प्रचार गांव-गांव तक होना चाहिए। ग्रामीण दुकानदारों को प्रशिक्षण देकर जागरूक किया जाए।अनपैक्ड मिठाई खरीदने वालों को भी इस नियम का अनुपालन कराने की आदत दुकानदारों में विकसित करानी चाहिए। जब लोग दुकान पर इस विषय में मिठाई खरीदे समय पूछेंगे तो दुकानदार अगली बार ऐसा बोर्ड जरूर लगाएंगे। दुकानदार विभाग को भ्रमित कर सकते ग्राहक नहीं तोड़ सकते।हमारे क्षेत्र में मिठाई की छोटी दुकान हलवाई चलाते हैं, उन्हें इस नियम की पूरी जानकारी नहीं। विभाग को पहले चौराहों पर आकर बताना चाहिए था, कि क्या और कैसे करना। लेकिन त्योहारों में विभाग इसी तरह के अभियान कागज में चलाकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा।त्योहार पर मिलावट का डर सबसे ज्यादा रहता है। शुद्ध ही शुभ है अभियान सराहनीय है। खाद्य विभाग को सिर्फ शहर में नहीं, बल्कि ग्रामीण मेलों और अस्थायी दुकानों पर भी सख्त चेकिंग करनी चाहिए।दूषित खानपान के मामले त्योहारों में ही तेज होते हैं। इसी के मद्देनजर विभाग छापेमारी व नमूना संग्रह अभियान प्रभावी करता है। दशहरा के बाद से छठ तक शुद्ध ही शुभ के तहत अभियान चलाया जा रहा। इसमें अनपैक्ड मिठाई ट्रे या कंटेनर पर भी स्टीकर लगाकर यह बताना कि मिठाई की एक्सपायरी तिथि क्या है। आज हमारी टीम संयुक्त अभियान में कुशीनगर पड़ताल कर रही है। शीघ्र ही जनपद में भी यह जांच होगी। केके उपाध्याय, प्रभारी सहायक आयुक्त (खाद्य) महराजगंज।