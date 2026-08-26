Maharajganj News: तहसील परिसर में दो पक्षों के बीच मारपीट, अफरा-तफरी

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नौतनवा। तहसील परिसर में मंगलवार की दोपहर करीब 3 बजे गाड़ी सर्विसिंग की पुरानी बात को लेकर दो पक्षों में कहासुनी के दौरान ही मारपीट होने लगी। जिससे वहां अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर किसी तरह मामला शांत कराया। वहीं घटना के बाद अधिवक्ता अमित सिंह ने सीओ को तहरीर देकर अपने विपक्षी पर गाली और धमकी देने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं इस बाबत सीओ बसंत सिंह का कहना है कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।