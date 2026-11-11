Maharajganj News: मुख्यमंत्री ने एशियन टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियंस को किया सम्मानित

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इस चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने सभी छह मुकाबलों में जीत हासिल की थी। इसमें 12 देशों ने प्रतिभाग किया था। इस प्रतियोगिता में जिले के सिसवा क्षेत्र के सोहट ग्राम सभा निवासी शिक्षक शैलेष सिंह व नीतू सिंह के बेटे आदर्श सिंह नमन ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। प्रतियोगिता का खिताब जीतने के बाद टीम के खिलाड़ियों का गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित कर बधाई दी।फेडरेशन के सचिव इमरान अहमद लारी ने इस उपलब्धि का श्रेय खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन और टीम भावना को दिया। इस उपलब्धि पर नमन के बड़े पिता अरुण सिंह,भाई अनूप सिंह, अमित सिंह, सौरभ सिंह, रौनक सिंह सहित अन्य परिजनों ने खुशी का इजहार किया।