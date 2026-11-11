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Maharajganj News: मुख्यमंत्री ने एशियन टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियंस को किया सम्मानित

Wed, 11 Nov 2026 02:09 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:09 AM IST
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Chief Minister Yogi Adityanath conferred honors at the Gorakhnath Temple.
सिसवा बाजार। अक्तूबर के आखिरी सप्ताह में चेन्नई में आयोजित एशियन टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप-2026 में भारतीय सीनियर टीम ने बहरीन को शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। टीम के सभी खिलाड़ियों को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षनाथ मंदिर में सम्मानित किया।
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इस चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने सभी छह मुकाबलों में जीत हासिल की थी। इसमें 12 देशों ने प्रतिभाग किया था। इस प्रतियोगिता में जिले के सिसवा क्षेत्र के सोहट ग्राम सभा निवासी शिक्षक शैलेष सिंह व नीतू सिंह के बेटे आदर्श सिंह नमन ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। प्रतियोगिता का खिताब जीतने के बाद टीम के खिलाड़ियों का गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित कर बधाई दी।
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फेडरेशन के सचिव इमरान अहमद लारी ने इस उपलब्धि का श्रेय खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन और टीम भावना को दिया। इस उपलब्धि पर नमन के बड़े पिता अरुण सिंह,भाई अनूप सिंह, अमित सिंह, सौरभ सिंह, रौनक सिंह सहित अन्य परिजनों ने खुशी का इजहार किया।
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