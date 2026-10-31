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Maharajganj News: मौसम में बदलाव से बढ़े सर्दी, खांसी और बुखार के मरीज

Sat, 31 Oct 2026 02:34 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:34 AM IST
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Change in weather leads to an increase in patients with colds, coughs, and fevers.
महराजगंज। मौसम में बदलाव और तापमान में उतार-चढ़ाव का असर लोगों की सेहत पर पड़ने लगा है। जिला अस्पताल की ओपीडी में सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। खासकर बच्चे और बुजुर्ग मौसमी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं।
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चिकित्सकों के अनुसार, एक सप्ताह पहले तक इन बीमारियों के 30 से 35 मरीज प्रतिदिन पहुंच रहे थे जबकि अब यह संख्या बढ़कर 50 से 60 हो गई है। जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉ. पवन कुमार सिंह और डॉ. वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि इन दिनों ओपीडी में प्रतिदिन 80 से 90 मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें 50 से 60 मरीज सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित हैं। सुबह और शाम के तापमान में अंतर होने से लोग तेजी से मौसमी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं।
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डॉ. पवन कुमार सिंह ने बताया कि मौसम में बदलाव के दौरान बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। सुबह और शाम ठंड से बचाव करें और जरूरत के अनुसार गर्म कपड़े पहनें। खानपान और साफ-सफाई का भी ध्यान रखें। सर्दी, खांसी या बुखार के लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सक से परामर्श लें।
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उन्होंने बिना चिकित्सकीय सलाह के दवाओं का सेवन नहीं करने की सलाह दी। विशेषकर बुखार होने पर खुद से एंटीबायोटिक या अन्य दवाएं लेने से बचना चाहिए। समय पर उपचार और जरूरी सावधानियां बरतकर मौसमी बीमारियों से बचाव किया जा सकता है।
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