Maharajganj News: मौसम में बदलाव से बढ़े सर्दी, खांसी और बुखार के मरीज

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

चिकित्सकों के अनुसार, एक सप्ताह पहले तक इन बीमारियों के 30 से 35 मरीज प्रतिदिन पहुंच रहे थे जबकि अब यह संख्या बढ़कर 50 से 60 हो गई है। जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉ. पवन कुमार सिंह और डॉ. वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि इन दिनों ओपीडी में प्रतिदिन 80 से 90 मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें 50 से 60 मरीज सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित हैं। सुबह और शाम के तापमान में अंतर होने से लोग तेजी से मौसमी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं।डॉ. पवन कुमार सिंह ने बताया कि मौसम में बदलाव के दौरान बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। सुबह और शाम ठंड से बचाव करें और जरूरत के अनुसार गर्म कपड़े पहनें। खानपान और साफ-सफाई का भी ध्यान रखें। सर्दी, खांसी या बुखार के लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सक से परामर्श लें।उन्होंने बिना चिकित्सकीय सलाह के दवाओं का सेवन नहीं करने की सलाह दी। विशेषकर बुखार होने पर खुद से एंटीबायोटिक या अन्य दवाएं लेने से बचना चाहिए। समय पर उपचार और जरूरी सावधानियां बरतकर मौसमी बीमारियों से बचाव किया जा सकता है।