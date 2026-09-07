Maharajganj News: पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होने पर व्यापारी ने दी आत्मदाह की चेतावनी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:12 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:12 AM IST
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निचलौल। ठूठीबारी व्यापार मंडल अध्यक्ष दिनेश रौनियार ने रविवार को सीए निचलौल को चेतावनी पत्र सौंपकर आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने पुलिसकर्मियों पर उत्पीड़न और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया। कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने सोमवार की शाम के बाद कठोर कदम उठाने की चेतावनी दी है।
दिनेश रौनियार का आरोप है कि दो सितंबर को ठूठीबारी कोतवाली प्रभारी अमित कुमार सिंह के कथित इशारे पर दरोगा अनूप तिवारी और चार सिपाही उनके घर में जबरन घुसे और उनके साथ अभद्रता व गाली-गलौज की। मामले के विरोध में उन्होंने चार सितंबर को ठूठीबारी दुर्गा मंदिर के समीप आमरण अनशन शुरू किया था। सीओ निचलौल की ओर से आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का लिखित आश्वासन मिलने के बाद अनशन स्थगित कर दिया गया था।
कार्रवाई नहीं होने से नाराज रौनियार ने रविवार को फिर सीओ को चेतावनी पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि यदि सात सितंबर की शाम तक आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विधिक एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो वह ठूठीबारी कोतवाली के गेट पर आत्मदाह करने के लिए मजबूर होंगे।
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दिनेश रौनियार का आरोप है कि दो सितंबर को ठूठीबारी कोतवाली प्रभारी अमित कुमार सिंह के कथित इशारे पर दरोगा अनूप तिवारी और चार सिपाही उनके घर में जबरन घुसे और उनके साथ अभद्रता व गाली-गलौज की। मामले के विरोध में उन्होंने चार सितंबर को ठूठीबारी दुर्गा मंदिर के समीप आमरण अनशन शुरू किया था। सीओ निचलौल की ओर से आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का लिखित आश्वासन मिलने के बाद अनशन स्थगित कर दिया गया था।
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कार्रवाई नहीं होने से नाराज रौनियार ने रविवार को फिर सीओ को चेतावनी पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि यदि सात सितंबर की शाम तक आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विधिक एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो वह ठूठीबारी कोतवाली के गेट पर आत्मदाह करने के लिए मजबूर होंगे।
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