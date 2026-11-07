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Maharajganj News: दिवाली पर लोकल रूटों पर बढ़ेंगी बसें, लंबे रूटों पर घटेंगे फेरे

Sat, 07 Nov 2026 02:21 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:21 AM IST
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Bus services on local routes will be increased during Diwali, while the number of trips on long-distance routes will be reduced.
महराजगंज। दीपावली और भैया दूज पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए महराजगंज डिपो ने बसों के संचालन में बदलाव किया है। सात से नौ नवंबर तक लंबे रूटों पर बसों के फेरे कम किए जाएंगे, जबकि लोकल रूटों पर अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। इससे त्योहार पर घर आने-जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी।
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डिपो के रमजान अली के मुताबिक, सात, आठ और नौ नवंबर को लंबे रूटों पर संचालित होने वाली 15 बसों के स्थान पर केवल 10 बसें चलाई जाएंगी। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी जैसे लंबे रूटों पर बसों की संख्या कम रहेगी। त्योहार पर अधिकतर लोग अपने घर और गांव लौटते हैं, जिससे स्थानीय मार्गों पर यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है।
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पांच लोकल रूटों पर चलेगी एक-एक अतिरिक्त बस
नौतनवां, फरेंदा, पनियरा, चौक और ठूठीबारी रूट पर एक-एक अतिरिक्त बस चलाई जाएगी। इन मार्गों पर पहले से एक से पांच बसों का संचालन हो रहा है। त्योहार के दौरान बाजार से खरीदारी कर लौटने वाले लोगों और नौकरीपेशा यात्रियों की संख्या बढ़ने से इन मार्गों पर भीड़ रहती है। अतिरिक्त बसों के संचालन से यात्रियों को सहूलियत मिलेगी।
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सात नवंबर को धनतेरस और आठ व नौ नवंबर को दीपावली एवं भैया दूज के कारण यात्रियों की आवाजाही बढ़ेगी। इसे देखते हुए लोकल रूटों पर बसों के फेरे बढ़ाए गए हैं, ताकि यात्रियों को निजी वाहनों पर निर्भर न रहना पड़े।
संजय प्रेमी, एआरएम महराजगंज।
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