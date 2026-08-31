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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Bright, scorching sunshine caused discomfort in the morning, followed by rain from the afternoon through late evening.

Maharajganj News: सुबह चटख धूप ने किया परेशान, दोपहर बाद देर शाम तक हुई बारिश

Mon, 31 Aug 2026 01:46 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:46 AM IST
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Bright, scorching sunshine caused discomfort in the morning, followed by rain from the afternoon through late evening.
पूरे दिन रही उमस भरी गर्मी की दुश्वारी, देर शाम राहत
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33 अधिकतम 27 न्यूनतम रहा पारा, आज भी बारिश के आसार
महराजगंज। अगस्त के आखिरी दिनों में बदले मौसम ने उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को राहत दी है। रविवार की सुबह तेज धूप रही जबकि दोपहर दो बजे के बाद से देर शाम तक हुई बारिश से लोगों को राहत मिली। रविवार को अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी बारिश के आसार बने हुए हैं।
पिछले तीन दिन से मौसम लगभग हर चार से छह घंटों में बदल रहा है। कभी चटख धूप उमस बढ़ा रही है तो कभी हल्की हवा चल रही है। रविवार को सुबह छह बजे के खिली धूप हर घंटे तल्ख होती गई। हालांकि दो बजे से बादल घिरने लगे से धूप का प्रभाव कम हुआ। दो बजे के बाद से देर शाम तक हल्की बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है।
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आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अवदाब की स्थिति और मानसून के द्रोणी होने से पूर्वी यूपी में बारिश के आसार बने हुए हैं। बारिश होने से तापमान एक से दो डिग्री तक कम हो सकता है।
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