Maharajganj News: सर्प दंश से बालक की मौत, मची चीख-पुकार
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:05 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:05 AM IST
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फरेंदा। क्षेत्र के मनिकौरा गांव में मंगलवार को दिन में चार बजे मकान के भीतर काम करते समय एक बालक को सांप ने डंस लिया। जिससे उसकी मौत हो गई। बालक के मौत की खबर से परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।
पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के मनिकौरा गांव निवासी बालगोविंद का आठ वर्षीय पुत्र आर्यन दिन में चार बजे के करीब मकान के अंदर कुछ ढूंढ रहा था इसी दौरान एक सांप ने उसे डंस लिया। इसके बाद बालक की हालत अत्यंत गंभीर हो गई। परिजन आनन-फानन में बालक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनकटी ले गए। जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बालक के मौत की खबर परिजन में चीख-पुकार मच गई।
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पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के मनिकौरा गांव निवासी बालगोविंद का आठ वर्षीय पुत्र आर्यन दिन में चार बजे के करीब मकान के अंदर कुछ ढूंढ रहा था इसी दौरान एक सांप ने उसे डंस लिया। इसके बाद बालक की हालत अत्यंत गंभीर हो गई। परिजन आनन-फानन में बालक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनकटी ले गए। जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बालक के मौत की खबर परिजन में चीख-पुकार मच गई।
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