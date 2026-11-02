फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Body of 35-Year-Old Man Found Hanging from Mango Tree in Maharajganj

महराजगंज: आम के पेड़ से लटकता मिला युवक का शव, रविवार शाम से था लापता

Mon, 02 Nov 2026 12:22 PM IST
अनुराग रंजन संवाद न्यूज एजेंसी, महराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महराजगंज Published by: अनुराग रंजन Updated Mon, 02 Nov 2026 12:22 PM IST
सार

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की है। परिजनों से घटना के कारणों के बारे में जानकारी ली गई, लेकिन वे कोई स्पष्ट वजह नहीं बता सके।

विज्ञापन
Body of 35-Year-Old Man Found Hanging from Mango Tree in Maharajganj
रोते-बिलखते परिजन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

महराजगंज के पनियरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर ग्राम पंचायत के बगदुलरी टोला निवासी 35 वर्षीय रमेश निषाद का शव सोमवार सुबह घर से करीब एक किलोमीटर दूर बागीचे में आम के पेड़ से लटकता मिला। वह रविवार शाम से लापता था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की।

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, रमेश निषाद गांव में चाट-फुलकी की दुकान लगाता था। रविवार शाम को भी उसने दुकान लगाई थी। इसके बाद वह घर पहुंचा और बिना कुछ बताए फिर कहीं चला गया। परिजनों को लगा कि वह गांव में स्थित अपने दूसरे घर पर गया होगा। सोमवार सुबह जब वह वहां भी नहीं मिला तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की।

विज्ञापन
Trending Videos

शव लटकता देख मचाया शोर

इसी दौरान किसी ने बागीचे में आम के पेड़ से शव लटकता देखा और शोर मचाया। जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे। शव की पहचान रमेश निषाद के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई।

मृतक की एक बेटी काजल (17) और दो बेटे अभिषेक (15) व विवेक (10) हैं। घटना के बाद पिता राधेश्याम, मां राजमति और पत्नी कलावती का रो-रोकर बुरा हाल है।

थानाध्यक्ष कुंवर गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की है। परिजनों से घटना के कारणों के बारे में जानकारी ली गई, लेकिन वे कोई स्पष्ट वजह नहीं बता सके।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed