महराजगंज: आम के पेड़ से लटकता मिला युवक का शव, रविवार शाम से था लापता

इसी दौरान किसी ने बागीचे में आम के पेड़ से शव लटकता देखा और शोर मचाया। जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे। शव की पहचान रमेश निषाद के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई।

मृतक की एक बेटी काजल (17) और दो बेटे अभिषेक (15) व विवेक (10) हैं। घटना के बाद पिता राधेश्याम, मां राजमति और पत्नी कलावती का रो-रोकर बुरा हाल है।

थानाध्यक्ष कुंवर गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की है। परिजनों से घटना के कारणों के बारे में जानकारी ली गई, लेकिन वे कोई स्पष्ट वजह नहीं बता सके।