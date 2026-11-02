महराजगंज: आम के पेड़ से लटकता मिला युवक का शव, रविवार शाम से था लापता
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की है। परिजनों से घटना के कारणों के बारे में जानकारी ली गई, लेकिन वे कोई स्पष्ट वजह नहीं बता सके।
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महराजगंज के पनियरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर ग्राम पंचायत के बगदुलरी टोला निवासी 35 वर्षीय रमेश निषाद का शव सोमवार सुबह घर से करीब एक किलोमीटर दूर बागीचे में आम के पेड़ से लटकता मिला। वह रविवार शाम से लापता था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की।
जानकारी के अनुसार, रमेश निषाद गांव में चाट-फुलकी की दुकान लगाता था। रविवार शाम को भी उसने दुकान लगाई थी। इसके बाद वह घर पहुंचा और बिना कुछ बताए फिर कहीं चला गया। परिजनों को लगा कि वह गांव में स्थित अपने दूसरे घर पर गया होगा। सोमवार सुबह जब वह वहां भी नहीं मिला तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की।
शव लटकता देख मचाया शोर
इसी दौरान किसी ने बागीचे में आम के पेड़ से शव लटकता देखा और शोर मचाया। जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे। शव की पहचान रमेश निषाद के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई।
मृतक की एक बेटी काजल (17) और दो बेटे अभिषेक (15) व विवेक (10) हैं। घटना के बाद पिता राधेश्याम, मां राजमति और पत्नी कलावती का रो-रोकर बुरा हाल है।
थानाध्यक्ष कुंवर गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की है। परिजनों से घटना के कारणों के बारे में जानकारी ली गई, लेकिन वे कोई स्पष्ट वजह नहीं बता सके।