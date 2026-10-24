Maharajganj News: संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खाने से विवाहिता की मौत

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जानकारी के अनुसार, गोरखपुर जनपद के गुलरिहा थाना क्षेत्र के करमौरा गांव निवासी बेलई की पुत्री निशा ने पनियरा थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत रतनपुरवा के लौकियाबान टोला निवासी सोनू से डेढ़ साल पूर्व प्रेम विवाह किया था। मृतका तीन दिन पहले अपने मायके गई थी। वहां से बृहस्पतिवार को ससुराल वापस आई थी। उसी दिन पति से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई।बताया जा रहा है कि इससे नाराज होकर उसने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। मृतका के पिता बेलई ने आरोप लगाया कि ससुराल में आए दिन उसे मारा-पीटा जाता था और जान से मारने की धमकी दी जाती थी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी के साथ घटी घटना की जानकारी गांव के ही किसी व्यक्ति ने फोन कर उसे दी। तब उन्होंने पुलिस को फोन कर पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग की।इस संबंध में थानाध्यक्ष कुंवर गौरव सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया गया है। अभी तहरीर नहीं मिली है। मिलने पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।