फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Ashwini came first in the baking competition.

Maharajganj News: इंदू के बनाए रागी के लड्डू को मिला पहला स्थान

Sat, 24 Oct 2026 02:16 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:16 AM IST
विज्ञापन
Ashwini came first in the baking competition.
महराजगंज। 22वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल चिउरहा में शुक्रवार को संदीक्षा के तहत मिलेट एवं बेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इंदू के बनाए रागी के लड्डू को पहला स्थान मिला। बेकिंग में अश्विनी अव्वल रहे।
विज्ञापन

मिलेट प्रतियोगिता के माध्यम से मोटे अनाज के महत्व, पौष्टिकता और दैनिक आहार में इसके उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया। मिलेट प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने ज्वार और रागी से विभिन्न व्यंजन तैयार किए। मनीषा ने ज्वार का उपमा, शिप्रा ने ज्वार की खिचड़ी और इंदु ने रागी के लड्डू बनाए। रागी के लड्डू तैयार करने वाली इंदू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
विज्ञापन

कमांडेंट शक्ति सिंह ठाकुर व संदीक्षा अध्यक्ष ऋचु ठाकुर के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित हुआ। ऋचु ठाकुर ने विजेताओं को पुरस्कृत किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed