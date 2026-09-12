Maharajganj News: सिसवा नगर पालिका की विकास योजनाओं के लिए 17 करोड़ की मंजूरी

Maharajganj News: सिसवा नगर पालिका की विकास योजनाओं के लिए 17 करोड़ की मंजूरी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:05 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:05 AM IST
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नगर पालिका कार्यालय में स्मार्ट रिकॉर्ड रूम, आधुनिक कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे
प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बनाने का भी प्रस्ताव मंजूर
सिसवा बाजार। मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत सिसवा नगर पालिका की विकास योजनाओं के लिए 17 करोड़ की मंजूरी मिली है। सिसवा नगर को आधुनिक और विकसित बनाने के लिए नगरपालिका ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 17 करोड़ रुपए की विकास योजना भेजी थी। डीएम की अध्यक्षता में बनी समिति ने 13 अगस्त को बैठक में सर्वसम्मति से इसे मंजूर कर लिया।
नगरपालिका अध्यक्ष शकुंतला जायसवाल ने नगर को आधुनिक और विकसित बनाने के लिए सरकार से 17 करोड़ रुपए जारी करने का प्रस्ताव दिया था। इसमें वार्ड नंबर 19 शिवाजी नगर स्थित नगर पालिका कार्यालय परिसर में 10 करोड़ की लागत से स्मार्ट रिकॉर्ड रूम बनाए जाने, नगरपालिका क्षेत्र में एक आधुनिक कॉम्प्लेक्स बनाने, वार्ड नंबर 5 गांधी नगर में 20 दुकानें बनाने की योजना शामिल है।
शिक्षा क्षेत्र के लिए आंबेडकर नगर, लोहिया नगर, सुभाष नगर, गांधी नगर, देवी नगर और इंदिरा नगर के प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट क्लास में बदला जाएगा। हिमांचल छपरा और असमन छपरा के उच्च माध्यमिक विद्यालयों और नगर क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इससे क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई को बेहतर बनाने व डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। नगर के सुंदरीकरण और नागरिक सुविधाओं को भी योजना में प्राथमिकता दी गई है।
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नगरपालिका अध्यक्ष शकुंतला जायसवाल ने बताया कि जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल की मंजूरी मिलने से इन योजनाओं के लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। यदि प्रस्तावित विकास कार्यों के लिए जल्दी धन अवमुक्त हो जाता है तो स्मार्ट रिकॉर्ड व्यवस्था से लेकर बाजार, विद्यालय, पाॅर्क, छठ घाट, सड़क-नाली और चौराहों के विकास तक कई योजनाएं एक साथ शुरू हो सकती हैं।
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प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बनाने का भी प्रस्ताव मंजूर
सिसवा बाजार। मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत सिसवा नगर पालिका की विकास योजनाओं के लिए 17 करोड़ की मंजूरी मिली है। सिसवा नगर को आधुनिक और विकसित बनाने के लिए नगरपालिका ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 17 करोड़ रुपए की विकास योजना भेजी थी। डीएम की अध्यक्षता में बनी समिति ने 13 अगस्त को बैठक में सर्वसम्मति से इसे मंजूर कर लिया।
नगरपालिका अध्यक्ष शकुंतला जायसवाल ने नगर को आधुनिक और विकसित बनाने के लिए सरकार से 17 करोड़ रुपए जारी करने का प्रस्ताव दिया था। इसमें वार्ड नंबर 19 शिवाजी नगर स्थित नगर पालिका कार्यालय परिसर में 10 करोड़ की लागत से स्मार्ट रिकॉर्ड रूम बनाए जाने, नगरपालिका क्षेत्र में एक आधुनिक कॉम्प्लेक्स बनाने, वार्ड नंबर 5 गांधी नगर में 20 दुकानें बनाने की योजना शामिल है।
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शिक्षा क्षेत्र के लिए आंबेडकर नगर, लोहिया नगर, सुभाष नगर, गांधी नगर, देवी नगर और इंदिरा नगर के प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट क्लास में बदला जाएगा। हिमांचल छपरा और असमन छपरा के उच्च माध्यमिक विद्यालयों और नगर क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इससे क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई को बेहतर बनाने व डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। नगर के सुंदरीकरण और नागरिक सुविधाओं को भी योजना में प्राथमिकता दी गई है।
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नगरपालिका अध्यक्ष शकुंतला जायसवाल ने बताया कि जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल की मंजूरी मिलने से इन योजनाओं के लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। यदि प्रस्तावित विकास कार्यों के लिए जल्दी धन अवमुक्त हो जाता है तो स्मार्ट रिकॉर्ड व्यवस्था से लेकर बाजार, विद्यालय, पाॅर्क, छठ घाट, सड़क-नाली और चौराहों के विकास तक कई योजनाएं एक साथ शुरू हो सकती हैं।