Maharajganj News: पांच सूत्रीय मांगों को लेकर एएनएम का कार्य बहिष्कार, अनिश्चितकालीन धरने का एलान
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:27 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:27 AM IST
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समान कार्य-समान वेतन समेत पांच मांगों को लेकर आक्रोश, लखनऊ मार्च में शामिल होंगी एएनएम
महराजगंज। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत कार्यरत एएनएम कर्मियों ने पांच सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन का एलान किया है। बुधवार को एएनएम कर्मियों ने कलक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया। उन्होंने 25 सितंबर से कार्य बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने का निर्णय लिया है।
एएनएम सुमन सिंह ने बताया कि मांगों को लेकर 21 सितंबर को लखनऊ में मार्च प्रस्तावित था। इसमें सरकार की ओर से किए गए कथित अमानवीय व्यवहार से कर्मियों में आक्रोश है। साथी कर्मियों का मनोबल बढ़ाने और अपनी मांगों के समर्थन में वे शांतिपूर्ण ढंग से लखनऊ मार्च में शामिल होंगी। इसके साथ ही जिले में कार्य बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा।
एएनएम कर्मियों ने समान कार्य-समान वेतन समेत पांच सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। सुमन सिंह ने कहा कि जब तक सरकार की ओर से मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर बंदना, श्वेता, शशिकला भारती, आराधना गुप्ता, प्रियंका गुप्ता समेत अन्य एएनएम मौजूद रहीं।
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महराजगंज। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत कार्यरत एएनएम कर्मियों ने पांच सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन का एलान किया है। बुधवार को एएनएम कर्मियों ने कलक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया। उन्होंने 25 सितंबर से कार्य बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने का निर्णय लिया है।
एएनएम सुमन सिंह ने बताया कि मांगों को लेकर 21 सितंबर को लखनऊ में मार्च प्रस्तावित था। इसमें सरकार की ओर से किए गए कथित अमानवीय व्यवहार से कर्मियों में आक्रोश है। साथी कर्मियों का मनोबल बढ़ाने और अपनी मांगों के समर्थन में वे शांतिपूर्ण ढंग से लखनऊ मार्च में शामिल होंगी। इसके साथ ही जिले में कार्य बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा।
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एएनएम कर्मियों ने समान कार्य-समान वेतन समेत पांच सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। सुमन सिंह ने कहा कि जब तक सरकार की ओर से मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर बंदना, श्वेता, शशिकला भारती, आराधना गुप्ता, प्रियंका गुप्ता समेत अन्य एएनएम मौजूद रहीं।
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