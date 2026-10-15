फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   An FIR for electricity theft will be registered against those caught consuming electricity without payment.

Maharajganj News: 25 हजार रुपये विद्युत बिल जमा, आठ की बिजली काटी

Thu, 15 Oct 2026 02:10 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:10 AM IST
विज्ञापन
An FIR for electricity theft will be registered against those caught consuming electricity without payment.
अड्डा बाजार। विद्युत उपकेंद्र के कर्मचारियों की टीम बुधवार को क्षेत्र के सिरसिया गांव में सघन जांच की। विद्युत बिल बकाया होने के चलते आठ उपभोक्ताओं की बिजली काटी गई, जबकि 10 उपभोक्ताओं कुल 25 हजार रुपये बकाया विद्युत बिल जमा किया।
विज्ञापन

अवर अभियंता शशिकांत वर्मा के अनुसार, सिरसिया गांव के 10 ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद से कभी विद्युत बिल जमा नहीं किया था। उन सभी ने बकाया विद्युत बिल भुगतान किया। कुल मिलाकर 25 हजार रुपये जमा हुए। इसके अलावा 10 हजार या उससे अधिक विद्युत बिल बाकी होने के नाते आठ उपभोक्ताओं की बिजली काट दी गई। उन्हें समझाया गया कि बगैर भुगतान किए बिजली उपभोग ना करें। जो लोग बिना भुगतान के बिजली उपभोग करते हुए पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ बिजली चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed