Maharajganj News: 25 हजार रुपये विद्युत बिल जमा, आठ की बिजली काटी

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अवर अभियंता शशिकांत वर्मा के अनुसार, सिरसिया गांव के 10 ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद से कभी विद्युत बिल जमा नहीं किया था। उन सभी ने बकाया विद्युत बिल भुगतान किया। कुल मिलाकर 25 हजार रुपये जमा हुए। इसके अलावा 10 हजार या उससे अधिक विद्युत बिल बाकी होने के नाते आठ उपभोक्ताओं की बिजली काट दी गई। उन्हें समझाया गया कि बगैर भुगतान किए बिजली उपभोग ना करें। जो लोग बिना भुगतान के बिजली उपभोग करते हुए पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ बिजली चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।

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अड्डा बाजार। विद्युत उपकेंद्र के कर्मचारियों की टीम बुधवार को क्षेत्र के सिरसिया गांव में सघन जांच की। विद्युत बिल बकाया होने के चलते आठ उपभोक्ताओं की बिजली काटी गई, जबकि 10 उपभोक्ताओं कुल 25 हजार रुपये बकाया विद्युत बिल जमा किया।