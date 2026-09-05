Maharajganj News: थानेदार पर प्रताड़ना का आरोप लगा व्यापारी सुबह अनशन पर बैठा, आश्वासन पर माना

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ठूठीबारी। थानेदार पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर शुक्रवार को कस्बे का व्यापारी कोतवाली थाने के समीप दुर्गा मंदिर परिसर में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गया। करीब नौ घंटे तक अनशन पर बैठने के बाद सीओ निचलौल के लिखित आश्वासन के बाद व्यापारी ने अनशन तोड़ दिया।ठूठीबारी कस्बा निवासी दिनेश रौनियार ने बताया कि वह ठूठीबारी व्यापार मंडल अध्यक्ष है। आरोप लगाया कि ठूठीबारी थानाध्यक्ष अमित सिंह एक विवाद के मामले में मुझसे दो लाख रुपए की मांग किए थे रुपये न देने पर थानेदार बार-बार मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। दो सितंबर की दोपहर करीब एक बजे थाने के दरोगा अनूप तिवारी चार सिपाहियों के साथ मेरे घर पहुंचे। आरोप है कि पुलिसकर्मी बेडरूम तक पहुंच गए और उन्हें गाली दी।व्यापारी ने बृहस्पतिवार को संबंधित अधिकारियों को पत्र देकर शुक्रवार की सुबह 11 बजे से ठूठीबारी कोतवाली के समीप दुर्गा मंदिर के पास अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठने की सूचना दी थी। इस संबंध में क्षेत्राधिकार निचलौल रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित को लिखित आश्वासन दिया गया कि थानेदार व घर गए दारोगा व चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद अनशन टूट गया।