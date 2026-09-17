फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Additional grid communication center launched in Kolhui; information will now be transmitted instantly.

Maharajganj News: कोल्हुई में अतिरिक्त ग्रिड संचार केंद्र शुरू, अब पल भर में पहुंचेगी सूचना

Thu, 17 Sep 2026 02:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Thu, 17 Sep 2026 02:07 AM IST
विज्ञापन
Additional grid communication center launched in Kolhui; information will now be transmitted instantly.
- फरेंदा-नौतनवा सर्किल के थाने, चौकियां और फायर स्टेशन होंगे नेटवर्क से कनेक्ट
विज्ञापन

- 24 घंटे चलेगा केंद्र, सीमा क्षेत्र में घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई में मिलेगी मदद

महराजगंज। सीमा क्षेत्र में पुलिस की सूचना व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कोल्हुई थाने में अतिरिक्त ग्रिड संचार केंद्र शुरू किया गया है। बुधवार को पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने इसका उद्घाटन किया। केंद्र के शुरू होने से फरेंदा और नौतनवा सर्किल के थानों, चौकियों और फायर स्टेशन के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान तेज होगा।
अतिरिक्त ग्रिड केंद्र 24 घंटे संचालित रहेगा। इससे फरेन्दा, पुरंदरपुर, बृजमनगंज, कोल्हुई, नौतनवा, सोनौली, परसामलिक और बरगदवा थानों समेत संबंधित चौकियों और फायर स्टेशन के आरटी सेट को बेहतर संचार नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जिले की भौगोलिक और सीमावर्ती स्थिति को देखते हुए यह व्यवस्था अहम है। दुर्घटना, कानून-व्यवस्था से जुड़ी घटना, आपात स्थिति या सीमा क्षेत्र में किसी तरह की सूचना मिलने पर संबंधित टीमों तक संदेश तेजी से पहुंचाया जा सकेगा। इससे जरूरत के अनुसार पुलिस बल की तैनाती और कार्रवाई में लगने वाला समय कम होगा।
विज्ञापन

नई व्यवस्था से मुख्य रेडियो ग्रिड पर संचार का दबाव भी घटेगा। थाना, चौकी और गश्ती वाहनों के साथ फायर स्टेशन के बीच समन्वय बेहतर होगा। खासकर सीमा क्षेत्र में अचानक पैदा होने वाली परिस्थितियों में पुलिस की रिस्पांस क्षमता बढ़ेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि जिले की भौगोलिक और सीमावर्ती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पुलिस संचार व्यवस्था को आधुनिक और मजबूत बनाया जा रहा है। उद्घाटन के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ और क्षेत्राधिकारी फरेंदा दीपशिखा वर्मा मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed