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Maharajganj News: त्योहार से पहले ड्राई फ्रूट बाजार में बढ़ी हलचल, काजू-बादाम की मांग तेज

Thu, 01 Oct 2026 02:28 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:28 AM IST
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Activity picks up in the dry fruit market ahead of the festival; demand for cashews and almonds surges.
काजू एक हजार से 1400 और बादाम 1200 से 1400 रुपये किलो तक बिक रहा
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बड़े पैकेट की जगह छोटे और बजट गिफ्ट पैक पर ग्राहकों का जोर
महराजगंज। त्योहार नजदीक आते ही ड्राई फ्रूट बाजार में रौनक बढ़ने लगी है। दुकानों पर काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, किशमिश और अंजीर की खरीदारी के लिए लोग पहुंच रहे हैं। सबसे अधिक मांग काजू और बादाम की बनी हुई है। वहीं, त्योहार पर अपनों को उपहार देने के लिए ड्राई फ्रूट के गिफ्ट पैक भी लोगों की पसंद बन रहे हैं। लोग बड़े पैकेट के बजाय छोटे और बजट के अनुसार तैयार गिफ्ट पैक खरीदने में अधिक रुचि दिखा रहे हैं।
दुकानदार आकाश अग्रवाल ने बताया कि बाजार में काजू की कीमत एक हजार से 1400 रुपये प्रति किलो, बादाम 1200 से 1400 रुपये, पिस्ता 1800 से दो हजार रुपये, अखरोट 1400 से 1800 रुपये, किशमिश 500 से 600 रुपये और अंजीर एक हजार से 1500 रुपये प्रति किलो तक है। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा बिक्री काजू और बादाम की हो रही है।
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त्योहार को देखते हुए 1200 से 1500 रुपये तक के छोटे गिफ्ट पैक की मांग अधिक है। इसके अलावा छह हजार रुपये तक के बड़े गिफ्ट पैक भी उपलब्ध हैं। इनमें काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट और किशमिश शामिल किए जाते हैं। ग्राहक अपनी पसंद और बजट के अनुसार पैक तैयार करा रहे हैं।
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दुकानदार विवेक निगम और प्रिंस कुमाार के मुताबिक पहले ड्राई फ्रूट की मांग सीमित रहती थी लेकिन कोरोना के बाद लोगों में सेहत के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इसके चलते अब रोजमर्रा के खानपान में भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल बढ़ा है। त्योहारों पर गिफ्ट पैक की मांग बढ़ने से बाजार में कारोबार और तेज होने की उम्मीद है।
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